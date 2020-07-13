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В России рассказали о корабле, который «в одиночку может сдержать флот НАТО»
13.07.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО,
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов уверен, что «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны. Военный полагает, что для «восстановления паритета» с США России необходимы четыре таких корабля.
По мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота капитана 1-го ранга Михаила Ненашева, если «Адмирал Нахимов» будет вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то он станет «кораблем особого геополитического значения».
В июле тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» нанес удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море. Видеозапись пуска
В октябре 2019 года американский журнал Military Watch в материале о модернизации «Адмирала Нахимова»
Тогда же полковник в отставке Виктор Литовкин
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» находится на ремонте с 1999 года. Модернизация корабля должна завершиться в 2022 году. В строй «Адмирал Нахимов» введен в 1988 году. Всего в 1973 — 1996 годы было построено четыре корабля проекта 1144 «Орлан». В настоящее время из них в строю находится «Петр Великий», еще один корабль («Адмирал Лазарев») помещен в отстой, другой («Адмирал Ушаков») ожидает утилизации.
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Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет Lenta.ru.
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