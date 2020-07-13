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В России рассказали о корабле, который «в одиночку может сдержать флот НАТО»

13.07.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет Lenta.ru.

В России рассказали о корабле, который «в одиночку может сдержать флот НАТО»
Фото: wikipedia.org

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов уверен, что «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны. Военный полагает, что для «восстановления паритета» с США России необходимы четыре таких корабля.

По мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота капитана 1-го ранга Михаила Ненашева, если «Адмирал Нахимов» будет вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то он станет «кораблем особого геополитического значения».

В июле тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» нанес удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море. Видеозапись пуска опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

В октябре 2019 года американский журнал Military Watch в материале о модернизации «Адмирала Нахимова» написал, что потенциальная возможность угрожать вражеской авиации и флоту на расстоянии 400 и 1000 километров соответственно сделает данный крейсер самым опасным надводным кораблем в российском флоте.

Тогда же полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами США. «У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — заявил военный обозреватель.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» находится на ремонте с 1999 года. Модернизация корабля должна завершиться в 2022 году. В строй «Адмирал Нахимов» введен в 1988 году. Всего в 1973 — 1996 годы было построено четыре корабля проекта 1144 «Орлан». В настоящее время из них в строю находится «Петр Великий», еще один корабль («Адмирал Лазарев») помещен в отстой, другой («Адмирал Ушаков») ожидает утилизации.

 
 
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Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет Lenta.ru.
 
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