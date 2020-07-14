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Читатели из Беларуси сообщают о проблемах в работе Telegram
14.07.2020 23:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Читатели TUT.BY сообщают, что у них возникли трудности с Telegram — примерно в семь часов вечера 14 июля мессенджер стал работать «медленнее обычного».
По сообщениям пользователей, сейчас в Telegram медленнее обычного загружается видео — сообщения об этом поступили как минимум из Минска, Гомеля и Бобруйска.
Также о проблемах свидетельствуют
Данные сервиса Downdetector
Напомним, что, как правило, сотовая сеть «ложится» в моменты пиковых нагрузок. Например, когда в месте массового скопления люди начинают активно стримить со своих смартфонов.
Самый простой совет — попробовать переключить сотовую сеть с 3G на 4G (LTE) или наоборот. Дело в том, что в Беларуси операторы используют общую сеть 4G, и когда вы меняете ее в настройках на 3G, то по факту переходите на оператора, который в данной точке может быть менее загружен.
Как это сделать,
Кроме того, можно попробовать вариант с прокси-сервер. Опытный пользователь может установить прокси самостоятельно, новичкам достаточно написать боту @mtpro_xyz_bot и выбрать пункт Connect to free proxy, а затем подтвердить установку прокси-сервера.
Примерно в 22.40 нам сообщили, что Telegram возвращается к своей обычной скорости загрузки данных. Однако все равно в его работе наблюдаются перебои.
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Читатели TUT.BY сообщают, что у них возникли трудности с Telegram — примерно в семь часов вечера 14 июля мессенджер стал работать «медленнее обычного».
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