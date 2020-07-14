Читатели из Беларуси сообщают о проблемах в работе Telegram

Источник материала: IT.Tut.by

Читатели TUT.BY сообщают, что у них возникли трудности с Telegram — примерно в семь часов вечера 14 июля мессенджер стал работать «медленнее обычного».



Скриншот сайта Downdetector

По сообщениям пользователей, сейчас в Telegram медленнее обычного загружается видео — сообщения об этом поступили как минимум из Минска, Гомеля и Бобруйска.

Также о проблемах свидетельствуют результаты опроса в телеграм-канале «Работаем с Пушкиным!» — 74% участников сообщили, что «Telegram тормозит».

Данные сервиса Downdetector говорят , что в Telegram нет глобального сбоя. Однако проблемы действительно наблюдаются в Беларуси, а также в Украине, России и странах Западной Европы.

Напомним, что, как правило, сотовая сеть «ложится» в моменты пиковых нагрузок. Например, когда в месте массового скопления люди начинают активно стримить со своих смартфонов.

Самый простой совет — попробовать переключить сотовую сеть с 3G на 4G (LTE) или наоборот. Дело в том, что в Беларуси операторы используют общую сеть 4G, и когда вы меняете ее в настройках на 3G, то по факту переходите на оператора, который в данной точке может быть менее загружен.

Как это сделать, можете прочесть здесь .

Кроме того, можно попробовать вариант с прокси-сервер. Опытный пользователь может установить прокси самостоятельно, новичкам достаточно написать боту @mtpro_xyz_bot и выбрать пункт Connect to free proxy, а затем подтвердить установку прокси-сервера.

Примерно в 22.40 нам сообщили, что Telegram возвращается к своей обычной скорости загрузки данных. Однако все равно в его работе наблюдаются перебои.