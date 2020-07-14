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Американское СМИ: «Адмирал Кузнецов» может избавиться от репутации «дымящего»

14.07.2020 16:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» за годы службы заработал «репутацию неудачника» и упрочил ее во время своей единственной военной кампании у берегов Сирии. Однако в будущем корабль может быть модернизирован и даже избавиться от своей репутации «дымящего» (англ. Smokey). Об этом пишет военное издание Military Watch.

Американское СМИ: «Адмирал Кузнецов» может избавиться от репутации «дымящего»
Фото: wikipedia.org

«Адмирал Кузнецов» остался единственным российским авианосцем, оставшимся на военной службе после развала СССР. Однако, несмотря на резкое сокращение флота денег на поддержание в нормальном состоянии даже его остатков не было — в результате крейсер очень долго был лишен и нормального ремонта, и модернизации, и технического обслуживания.

Тем не менее, мировая практика показала, что такой тип кораблей вполне надежен и боеспособен — об этом свидетельствуют китайские «Ляонин» и «Шаньдун», весьма схожие с «Кузнецовым» по конструкции, но имеющие более современное оборудование.

Тем не менее, за счет устаревания датчиков, вооружения, силовой установки и самолетов авиакрыла, российский авианесущий крейсер вряд ли может считаться достаточно современным. Как пишет издание, его главной проблемой можно назвать двигатели — изношенные, ненадежные и выдающие огромные облака дыма (за что «Кузнецов» и заслужил прозвище «Smokey»).

В данный момент авианесущий крейсер проходит ремонт и модернизацию систем, включая котлы и подачу топлива — в результате он может стать эффективнее и значительно меньше дымить. При этом неизвестно, насколько российское военное руководство заинтересовано в том, чтобы и дальше держать «Кузнецов» на вооружении. Российский флот в течение ближайших пяти лет планируется пополнить двумя легкими авианосцами (речь идет об УДК наподобие «Мистралей» — прим. TUT.BY), возможна закладка и более тяжелых кораблей.

Тем не менее, строительство новых авианесущих кораблей — дело небыстрое, так что вполне вероятно, что «Кузнецов» останется в российском флоте еще надолго. В этом случае Россия, взяв пример с Китая, может провести весьма глубокую и успешную модернизацию своего корабля и его авиакрыла.

Так, имеющиеся палубные истребители Су-33 можно улучшить с помощью новых технологий, таких, как радары «Ирбис-Е», продвинутая система датчиков и ракеты Р-37М. Такие улучшения могут снова перевести «Smokey» в число современных кораблей.

 
 
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Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» за годы службы заработал «репутацию неудачника» и упрочил ее во время своей...
 
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