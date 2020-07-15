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Сегодня в небе можно было увидеть кольцо вокург солнца. Что это такое
15.07.2020 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня читатели прислали в редакцию TUT.BY множество фото и видео кольца вокруг солнца. Некоторые называли это «круглой радугой», но на деле это солнечное гало. Показываем и рассказываем, что это.
Как нам
Гало — это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».
Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.
А видео ниже наша читательница Катерина сняла в Силичах.
В «завершенном» виде это круг, но порой гало действительно может напоминать перевернутую радугу.
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Сегодня читатели прислали в редакцию TUT.BY множество фото и видео кольца вокруг солнца. Некоторые называли это «круглой радугой», но на деле это солнечное гало....
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