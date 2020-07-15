Сегодня в небе можно было увидеть кольцо вокург солнца. Что это такое

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня читатели прислали в редакцию TUT.BY множество фото и видео кольца вокруг солнца. Некоторые называли это «круглой радугой», но на деле это солнечное гало. Показываем и рассказываем, что это.



Солнечное гало в Мядельском районе. Фото прислано читателями TUT.BY

Как нам пояснил ранее астроном-любитель Андрей Лейчик, такие круги называются солнечное гало.

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.



Гало под Минском. Фото прислано читателями TUT.BY

Гало под Минском. Фото прислано читателями TUT.BY



Гало в Вилейском районе. Фото прислано читателями TUT.BY

А видео ниже наша читательница Катерина сняла в Силичах.

В «завершенном» виде это круг, но порой гало действительно может напоминать перевернутую радугу.