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Что делать, если дома пропал или ухудшился интернет? Простые советы

16.07.2020 17:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В последнее время в редакцию TUT.BY участились обращения от людей, которые сообщают о проблемах с интернетом. В некоторых случаях точная причина неизвестна, но можем подсказать, как поступить в более простых ситуациях. Мы уже писали ранее, как оставаться на связи, если сотовая сеть «легла», а теперь рассмотрим возможные варианты, что делать, если пропал или ухудшился фиксированный интернет.

Что делать, если дома пропал или ухудшился интернет? Простые советы
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

Причин, по которой у вас может отсутствовать интернет, довольно много. Причем решение такого вопроса может быть как очень простым, так и отсутствовать вовсе.

Итак, пройдемся по различным вариантам.

Первым делом проверьте роутер. Если он выключен, ни одна лампочка гореть не будет — включите, и связь может восстановиться. Если прибор включен, но связи все равно нет, перезагрузите роутер (да, старый прием «выключить и снова включить» по-прежнему иногда помогает).

Также не лишним будет проверить, вставлен ли в роутер кабель — если он случайно выскочил, достаточно просто вернуть его, и вопрос решен.

Несколько сложнее, если по какой-то причине на роутере сбились настройки или вовсе слетела прошивка — в этом случае лучше звонить провайдеру.

К слову о кабеле — он спокойно может перетереться или оказаться перебитым/перекушенным (особенно если дома есть домашние животные). Кстати, поврежденный участок может находиться и за пределами квартиры. Чинить самостоятельно можно, только если перебита витая пара. Поврежденный оптоволоконный кабель своими силами не починить, в этом случае необходимо оповестить провайдера.

Отдельно стоит упомянуть об аварии на подстанциях сети. Если электричество пропадет у пользователя, он сразу это поймет — кроме интернета, выключится свет, компьютер (если это не ноутбук), холодильник и так далее. А вот если проблемы начнутся на подстанции, от которой «питаются» серверы и маршрутизаторы провайдера, то у пользователя пропадет только интернет. Поэтому будет нелишним позвонить или написать в техподдержку провайдера.

Сюда же можно отнести технические работы на уровне провайдера — правда, в этом случае пользователей обычно предупреждают заранее. Проверить, проводятся ли технические работы, можно на сайте компании (например, вот ссылка на «Белтелеком» и вот — на сайт A1).

Возможно, проблема не в «железе», а в драйверах сетевой карты — они могут быть неактуальными или встать не так как надо. В этом случае достаточно скачать и установить последние версии драйверов для Wi-Fi — правда, для этого компьютер или ноутбук придется подключить через кабель.

Бывают случаи, когда работает, например, мессенджер, а на сайт в браузере не зайти. В этом случае, вероятно, дело в неработающих DNS-серверах — браузер не может получить IP-адрес из имен сайтов. В этом случае можно установить себе DNS, например, от Google или Cloudflare (8.8.8.8. или 8.8.4.4. от Google либо 1.1.1.1 и 1.0.0.1 от Cloudflare). Впрочем, с этим лучше обратиться к специалистам.

Если интернет есть, но сайты все равно ужасно тормозят и не хотят открываться, для начала имеет смысл протестировать скорость скачивания интернета — например, с помощью сервиса Speedtest. Резкое снижение скорости может возникать, в частности, если поблизости кто-то подключился к вашему Wi-Fi (да, это встречается чаще, чем кажется — зачастую люди используют довольно простые и предсказуемые пароли от Сети).

Технически возможно с помощью некоторых утилит (тех же WIFI Monitor или «Кто на моем Wi-Fi») отследить, кто, кроме вас, пользуется вашим беспроводным интернетом — но проще и надежнее использовать сложные пароли, которые нельзя быстро подобрать. Для этого можно использовать генератор паролей (онлайн, допустим, pwgen.io, или же офлайн-версии).

«Глушилки сотовой связи», которые также могут подавлять сигнал Wi-Fi, стоят не очень дорого и имеют обычно небольшой радиус действия — в пределах пары десятков метров. Системные администраторы утверждают, что иногда отсутствие сети в квартирах объяснялось тем, что сосед просто решил из любопытства протестировать «глушилку». Правда, чаще они используются для подавления сигнала GSM, да и в целом такие ситуации редки.

Иногда причиной видимого отсутствия интернета (на самом деле не отсутствия, а просто очень сильного падения скорости) является вирус. К примеру, есть программы, которые после попадания на компьютер начинают с него майнинг криптовалюты — интернет в этом случае вроде как есть, но зайти куда-либо будет практически невозможно.

Особым случаем бывает отключение интернета за неуплату. Причем необязательно неоплату собственно интернета (этот случай, кстати, тоже стоит иметь в виду). Речь идет о наличии, например, невыплаченного штрафа в ГАИ — если дела обстоят так, то через исполнительный лист пользователю могут запретить услуги того или иного провайдера.

Еще одна причина, почему может не работать мессенджер, приложение соцсети или онлайн-игра — это проблемы с серверами. Об этом можно узнать на сайте Downdetector — вбиваете в строку название сервиса и смотрите, есть ли проблемы в вашем регионе.

Если ничего из вышеперечисленного не подошло, следует сообщить о проблеме в техподдержку оператора.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В последнее время в редакцию TUT.BY участились обращения от людей, которые сообщают о проблемах с интернетом. В некоторых случаях точная причина неизвестна,...
 
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