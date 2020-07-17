ИТ-рота сделала 8 продуктов и планирует еще 20

Источник материала: IT.Tut.by

Заместитель начальника Военной академии по научной работе Дмитрий Сахарук в эфире ОНТ рассказал об условиях отбора в ИТ-роту. Об этом сообщает dev.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Последний отбор показал, на одно место претендовало 7−8 человек. Что на наш взгляд отрадно — качество подготовки молодых людей существенно выросло, именно желающих. Откровенно скажу, что если в первых наборах были люди с профильным образованием, но без опыта работы, то сейчас уже понимают: для того, чтобы попасть в IT-роту, необходимо иметь минимум 2−3 года опыта разработки коммерческой продукта.

В ИТ-роте уже отслужили более 60 человек. По словам и. о. начальника научно-исследовательской лаборатории Военной академии Беларуси Максима Казаровца, нынешним солдатам ИТ-роты «порядка 25−26 лет, с осознанностью. Многие имеют опыт работы уже коммерческой разработки».

В прошлом году «айтишники» ИТ-роты разработали восемь программ, в этом году планируется разработать около 20 продуктов. Заказчики — управление Генерального штаба, НИИ вооруженных сил, извне заказы не принимаются. Среди разрабатываемых проектов — виртуальный тренажер для обучения летчиков-курсантов, тренажер для специалистов связи, разработка цифровых карт.