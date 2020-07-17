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ИТ-рота сделала 8 продуктов и планирует еще 20
17.07.2020 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Заместитель начальника Военной академии по научной работе Дмитрий Сахарук в эфире ОНТ
— Последний отбор показал, на одно место претендовало 7−8 человек. Что на наш взгляд отрадно — качество подготовки молодых людей существенно выросло, именно желающих. Откровенно скажу, что если в первых наборах были люди с профильным образованием, но без опыта работы, то сейчас уже понимают: для того, чтобы попасть в IT-роту, необходимо иметь минимум 2−3 года опыта разработки коммерческой продукта.
В ИТ-роте уже отслужили более 60 человек. По словам и. о. начальника научно-исследовательской лаборатории Военной академии Беларуси Максима Казаровца, нынешним солдатам ИТ-роты «порядка 25−26 лет, с осознанностью. Многие имеют опыт работы уже коммерческой разработки».
В прошлом году «айтишники» ИТ-роты разработали восемь программ, в этом году планируется
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Заместитель начальника Военной академии по научной работе Дмитрий Сахарук в эфире ОНТ рассказал об условиях отбора в ИТ-роту. Об этом сообщает dev.by.
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