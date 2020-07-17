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Названы самые склонные к перегреву смартфоны азиатских брендов

17.07.2020 15:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Самыми склонными к перегреву смартфонами были названы аппараты бренда Realme. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на бенчмарк Master Lu, передает Lenta.ru.

Названы самые склонные к перегреву смартфоны азиатских брендов
Фото: Steve Johnson / Unsplash

В рамках исследования были протестированы смартфоны азиатских брендов. Выяснилось, что самыми «холодными» смартфонами являются телефоны компании Vivo. Средняя температура корпуса и компонентов устройств бренда составляет 30,56 градуса. На второй и третьей позициях оказались гаджеты Samsung и Oppo, средняя температура которых во время работы составляет 31,08 и 31,15 градуса соответственно.

Самыми «горячими» телефонами оказались девайсы Realme, средняя температура которых составила около 33,18 градуса. В общем рейтинге самая высокая температура была зафиксирована у Nokia 9 PureView, корпус которого нагрелся до 43,05 градуасов.

Также бенчмарк составил сводный рейтинг всех участвующих в тестах смартфонов. Наименьшую температуру сохранил Vivo U3x, корпус которого во время активной работы нагрелся лишь до 27,96 градуса. В верхней части списка менее склонных к перегреву аппаратов также оказались Samsung Galaxy M30s, Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A, vivo Y3.

 
 
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Самыми склонными к перегреву смартфонами были названы аппараты бренда Realme. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на бенчмарк Master Lu, передает Lenta.ru.
 
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