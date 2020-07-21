В Великобритании признали, что танк «Челленджер» уступает российской «Армате»

Источник материала: IT.Tut.by

Комитет по обороне Палаты общин британского парламента сообщил, что основной боевой танк Великобритании «Челленджер-2» давно не проходил серьезных модернизаций. В результате машину обошли по боевым возможностям потенциальные противники — такие, как российская «Армата». Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Нынешний парк танков и бронемашин Великобритании характеризуется солидным возрастом и постепенным устареванием. Часть техники эксплуатируется с 1960-х годов (бронетранспортер FV430), БМП Warrior в строю с восьмидесятых, а танки Challenger 2 — с конца 90-х годов.

В парламенте сообщили о том, что несколько программ по модернизации и повышению возможностей британской бронетехники провалились. Так, программа «Аякс» по замене бронированных разведывательно-диверсионных машин оценивалась в 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, но даже первая партия машин еще не поставлена. Так же неэффективно реализуется и программа поддержки боевых возможностей бронетехники — из выделенных 800 миллионов фунтов потрачена уже половина, но почти ничего не сделано.

Бюджет программы, которая должна продлить срок службы «Челленджеров 2» до 2035 года, пока не определен. Машину хотят модернизировать до версии Challenger 2 Mark 2 с большими возможностями.

ОБТ Challenger 2 ранее был одним из самых современных танков мира. Его 120-миллиметровая нарезная пушка L30 способна поражать как технику, так и живую силу противника. Для командира танка и наводчика предусмотрены тепловизионные прицелы, позволяющие озирать местность и целиться как днем, так и ночью. Орудие полностью стабилизировано, так что можно уверенно поражать цели даже при движении машины.

«Челленджер 2» уже успел повоевать в Боснии, Косово и Ираке, однако к настоящему времени устарел.