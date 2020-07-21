ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Великобритании признали, что танк «Челленджер» уступает российской «Армате»

21.07.2020 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Комитет по обороне Палаты общин британского парламента сообщил, что основной боевой танк Великобритании «Челленджер-2» давно не проходил серьезных модернизаций. В результате машину обошли по боевым возможностям потенциальные противники — такие, как российская «Армата». Об этом пишет defenseworld.net.

В Великобритании признали, что танк «Челленджер» уступает российской «Армате»
Фото: wikipedia.org

Нынешний парк танков и бронемашин Великобритании характеризуется солидным возрастом и постепенным устареванием. Часть техники эксплуатируется с 1960-х годов (бронетранспортер FV430), БМП Warrior в строю с восьмидесятых, а танки Challenger 2 — с конца 90-х годов.

В парламенте сообщили о том, что несколько программ по модернизации и повышению возможностей британской бронетехники провалились. Так, программа «Аякс» по замене бронированных разведывательно-диверсионных машин оценивалась в 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, но даже первая партия машин еще не поставлена. Так же неэффективно реализуется и программа поддержки боевых возможностей бронетехники — из выделенных 800 миллионов фунтов потрачена уже половина, но почти ничего не сделано.

Бюджет программы, которая должна продлить срок службы «Челленджеров 2» до 2035 года, пока не определен. Машину хотят модернизировать до версии Challenger 2 Mark 2 с большими возможностями.

ОБТ Challenger 2 ранее был одним из самых современных танков мира. Его 120-миллиметровая нарезная пушка L30 способна поражать как технику, так и живую силу противника. Для командира танка и наводчика предусмотрены тепловизионные прицелы, позволяющие озирать местность и целиться как днем, так и ночью. Орудие полностью стабилизировано, так что можно уверенно поражать цели даже при движении машины.

«Челленджер 2» уже успел повоевать в Боснии, Косово и Ираке, однако к настоящему времени устарел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет по обороне Палаты общин британского парламента сообщил, что основной боевой танк Великобритании «Челленджер-2» давно не проходил серьезных модернизаций....
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Итальянская береговая охрана пытается спасти кита из рыболовной сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика