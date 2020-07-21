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Итальянская береговая охрана пытается спасти кита из рыболовной сети

21.07.2020 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На Reuters опубликовали фото, на котором видно, как итальянская береговая охрана пытается освободить кита от сетей. Посмотрите, как это выглядело.

Итальянская береговая охрана пытается спасти кита из рыболовной сети
Фото: Carmelo Isgro' / MuMa Museo del Mare di Milazzo / REUTERS

Итальянская береговая охрана работает в течение нескольких дней, чтобы освободить огромного кашалота, пойманного в заброшенную рыболовную сеть в открытом море у Эолийских (или Липарских) островов, что к северу от Сицилии.

Кита обнаружили в субботу, он попался в сети, предназначенные для нелегальной ловли рыбы-меча.

Итальянская береговая охрана пытается спасти кита из рыболовной сети
Фото: Carmelo Isgro' / MuMa Museo del Mare di Milazzo / REUTERS

Позже береговая охрана пояснила, что спасательная операция была сложной из-за большого размера кита, который к тому же очень испугался. За свои попытки вырваться на волю он даже получил прозвище Fury («ярость», «яростный»).

Это уже второй раз за месяц, когда итальянская береговая охрана вынуждена вмешаться, чтобы освободить запутавшегося в рыболовной сети кита.

«Эти проклятые рыболовные сети наносят огромный ущерб. Я не спала в течение 36 часов… дайверам удалось снять часть сети, но затем она начала двигаться и стала слишком опасной», — заявила биолог Моника Блази (Monica Blasi) ежедневной газете La Repubblica.

Итальянская береговая охрана пытается спасти кита из рыболовной сети
Фото: Carmelo Isgro' / MuMa Museo del Mare di Milazzo / REUTERS

Так что биологам пришлось прикрепить фонарь к хвосту кита, чтобы не упускать его из виду, пока они пытаются снять остатки сети.

К сожалению, пока не сообщается, чем закончилась эта спасательная операция.

 

 
 
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На Reuters опубликовали фото, на котором видно, как итальянская береговая охрана пытается освободить кита от сетей. Посмотрите, как это выглядело.
 
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