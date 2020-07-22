Черную реку из пепла и сажи сняли на видео: посмотрите, как это выглядит и почему происходит

Источник материала: IT.Tut.by

Не все знают, но лесные пожары способны спровоцировать настоящие наводнения. Обожженная земля не может впитывать влагу, и даже небольших осадков достаточно для того, чтобы образовались целые потоки воды, смешанные с сажей и пеплом. И выглядит это по-настоящему жутко: взгляните сами.