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Черную реку из пепла и сажи сняли на видео: посмотрите, как это выглядит и почему происходит
22.07.2020 12:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Не все знают, но лесные пожары способны спровоцировать настоящие наводнения. Обожженная земля не может впитывать влагу, и даже небольших осадков достаточно для того, чтобы образовались целые потоки воды, смешанные с сажей и пеплом. И выглядит это по-настоящему жутко: взгляните сами.
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Не все знают, но лесные пожары способны спровоцировать настоящие наводнения. Обожженная земля не может впитывать влагу, и даже небольших осадков достаточно для...
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