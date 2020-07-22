Samsung показала раскладушку Galaxy Z Flip 5G - что в ней нового

Источник материала: IT.Tut.by

Не дожидаясь онлайн-презентации новых гаджетов пятого августа, компания Samsung на официальном сайте показала обновленную версию «раскладушки» со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip 5G. Рассказываем, чем этот гаджет отличается от уже продающегося.





Первое различие — цена. Новинка будет предлагаться за 1450 долларов (вместо 1380 долларов в первой итерации) и поступит в продажу уже седьмого августа. Обновилась аппаратная платформа, теперь устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Самое важное изменение, как становится понятно из названия, это поддержка работы в 5G-сетях.

Кроме того, Galaxy Z Flip 5G получится купить в двух цветах корпуса, которые раньше не были доступны — сером и бронзовом. Других серьезных отличий от оригинального смартфона, вышедшего в феврале этого года, нет. Разве что постоянная память теперь типа UFS 3.1, а не 3.0. А еще появился Wi-Fi 6.





Другие параметры одинаковые: диагональ экрана равняется 6,7 дюймам, разрешение — Full HD+, объем аккумулятора — 3300 мАч. Основная сдвоенная камера — по 12 Мп. Наш полный обзор обычного Galaxy Z Flip (без 5G) смотрите здесь .

Ниже — цены других смартфонов Samsung: