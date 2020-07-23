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Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете

23.07.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В рамках цикла статей о том, как мошенники получают и используют наши персональные данные, национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) рассказал о том, как именно мошенники могут использовать наши паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.

Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

Физическое предоставление настоящего паспорта

Вследствие различных причин (например кража, утеря или обман) реальный физический паспорт может попасть в руки мошенников. После этого при определенных обстоятельствах возможны:

  • оформление от имени владельца паспорта рассрочек при покупке товаров, а также кредитов в банках (наиболее частый вид мошенничества с украденным паспортом), погашать которые вместе с процентами и штрафами приходится владельцу паспорта;
  • регистрация фирм-однодневок и осуществление через них незаконных операций;
  • прокат различный ценных вещей (естественно, без возврата);
  • создание поддельного паспорта путем переклейки фото (пример объявления из DarkNet ниже).

Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете

Интернет-сервисы

В интернете очень распространены различные преступные схемы, в которых используются персональные данные. Они могут быть представлены собранными из открытых источников (соцсети, чаты и т. д.) или украденными списочными базами, фотографиями или сканами. Цели применения указанных сведений весьма разнообразны: от сокрытия личности при совершении преступления до банального мошенничества, например обмана владельца и кражи у него денег посредством фишинга либо вишинга.

Конкретные способы использования преступниками в интернете цифровых копий паспортов в своих схемах часто связаны с регистрацией на различных интернет-сервисах:

  • регистрация и покупка доменных имен и VPS, которые затем используются для проведения различных сетевых атак (взломы, DDoS, сканирования, фишинг и другие);
  • создание электронных кошельков и/или выпуск платежных карт для осуществления транзитных операций с украденными средствами или их обналичивания;
  • создание аккаунтов в онлайн-играх, биржах, букмекерских конторах в мошеннических целях;
  • оформление микрозаймов;
  • совершение покупок в интернет-магазинах.

Фото и сканы документов в таких случаях необходимы для прохождения верификации онлайн (без личного присутствия). Сервисы могут запрашивать не только паспортные данные, но и другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их действительность и принадлежность регистрирующемуся. Пример списка запрашиваемых документов с одного из интернет-сервисов представлен на изображении ниже.

Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете

Отрисовка документов

«Отрисовка» является еще одним способом использования сканов и фотографий паспортов, а также других документов, содержащих персональные данные. Ее смысл заключается в редактировании цифровых копий документов под нужды преступников.

Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете

Рекомендации

Для защиты своих персональных данных, потеря которых может привести к совершению от вашего имени преступлений или финансовым потерям, необходимо всегда быть бдительным в отношении передачи и предоставления сведений из документов, а также их сканов и фотографий кому бы то ни было (люди, сервисы, магазины и т. д.) и соблюдать меры «цифровой гигиены».

В случае утраты удостоверяющего личность документа необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

 
 
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В рамках цикла статей о том, как мошенники получают и используют наши персональные данные, национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY)...
 
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