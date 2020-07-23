Как мошенники могут использовать наши паспорта в преступных схемах в интернете

Источник материала: IT.Tut.by

В рамках цикла статей о том, как мошенники получают и используют наши персональные данные, национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) рассказал о том, как именно мошенники могут использовать наши паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

Физическое предоставление настоящего паспорта

Вследствие различных причин (например кража, утеря или обман) реальный физический паспорт может попасть в руки мошенников. После этого при определенных обстоятельствах возможны:

оформление от имени владельца паспорта рассрочек при покупке товаров, а также кредитов в банках (наиболее частый вид мошенничества с украденным паспортом), погашать которые вместе с процентами и штрафами приходится владельцу паспорта;

регистрация фирм-однодневок и осуществление через них незаконных операций;

прокат различный ценных вещей (естественно, без возврата);

создание поддельного паспорта путем переклейки фото (пример объявления из DarkNet ниже).





Интернет-сервисы

В интернете очень распространены различные преступные схемы, в которых используются персональные данные. Они могут быть представлены собранными из открытых источников (соцсети, чаты и т. д.) или украденными списочными базами, фотографиями или сканами. Цели применения указанных сведений весьма разнообразны: от сокрытия личности при совершении преступления до банального мошенничества, например обмана владельца и кражи у него денег посредством фишинга либо вишинга.

Конкретные способы использования преступниками в интернете цифровых копий паспортов в своих схемах часто связаны с регистрацией на различных интернет-сервисах:

регистрация и покупка доменных имен и VPS, которые затем используются для проведения различных сетевых атак (взломы, DDoS, сканирования, фишинг и другие);

создание электронных кошельков и/или выпуск платежных карт для осуществления транзитных операций с украденными средствами или их обналичивания;

создание аккаунтов в онлайн-играх, биржах, букмекерских конторах в мошеннических целях;

оформление микрозаймов;

совершение покупок в интернет-магазинах.

Фото и сканы документов в таких случаях необходимы для прохождения верификации онлайн (без личного присутствия). Сервисы могут запрашивать не только паспортные данные, но и другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их действительность и принадлежность регистрирующемуся. Пример списка запрашиваемых документов с одного из интернет-сервисов представлен на изображении ниже.





Отрисовка документов

«Отрисовка» является еще одним способом использования сканов и фотографий паспортов, а также других документов, содержащих персональные данные. Ее смысл заключается в редактировании цифровых копий документов под нужды преступников.





Рекомендации

Для защиты своих персональных данных, потеря которых может привести к совершению от вашего имени преступлений или финансовым потерям, необходимо всегда быть бдительным в отношении передачи и предоставления сведений из документов, а также их сканов и фотографий кому бы то ни было (люди, сервисы, магазины и т. д.) и соблюдать меры «цифровой гигиены».

В случае утраты удостоверяющего личность документа необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением.