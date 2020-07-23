|
Фото выходца из Беларуси стало лучшим на конкурсе мобильных фотографий на iPhone
23.07.2020 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Выходец из Беларуси Артем Барышев занял первое место в номинации «Фотограф года» в 13-й ежегодной премии мобильной фотографии iPhone Photography Awards (IPPAwards). Об этом
Кто соревновался за первые места
Гран-при конкурса-2020 достался британскому фотографу по имени Димпи Бхалотия (Dimpy Bhalotia) за работу «Мальчишки в полете». Почетные первое, второе и третье места присвоены соответственно фотографу Артему Барышеву родом из Беларуси, Гели Чжао (Geli Zhao) из Китая и Саифу Хуссейну (Saif Hussain) из Ирака.
Артем Барышев получил награду за свое фото «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более голубом небе, Гели Чжао — за безымянное изображение листьев в облачный день, Саиф Хуссейн — за портрет пожилого человека «Шейх молодости».
Три победителя в дополнительных 18 категориях были определены среди фотографов практически со всех уголков мира, включая Австралию, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Гонконг, Италию, Ирак, Израиль, Японию, Нидерланды, Перу. Филиппины, Португалию, Сингапур, Испанию, Тайвань, Великобританию и США.
«Родился в Витебске, живу в Санкт-Петербурге»
На
В комментарии для
«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и этот снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел, что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — прокомментировал Артем изданию.
В прошлом году белорус Глеб Дроздов
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходец из Беларуси Артем Барышев занял первое место в номинации «Фотограф года» в 13-й ежегодной премии мобильной фотографии iPhone Photography Awards (IPPAwards). Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)