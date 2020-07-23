Фото выходца из Беларуси стало лучшим на конкурсе мобильных фотографий на iPhone

Источник материала: IT.Tut.by

Выходец из Беларуси Артем Барышев занял первое место в номинации «Фотограф года» в 13-й ежегодной премии мобильной фотографии iPhone Photography Awards (IPPAwards). Об этом говорится на сайте проекта.



Фото Артема Барышева

Кто соревновался за первые места

Гран-при конкурса-2020 достался британскому фотографу по имени Димпи Бхалотия (Dimpy Bhalotia) за работу «Мальчишки в полете». Почетные первое, второе и третье места присвоены соответственно фотографу Артему Барышеву родом из Беларуси, Гели Чжао (Geli Zhao) из Китая и Саифу Хуссейну (Saif Hussain) из Ирака.



«Мальчишки в полете», Гран-при конкурса. Фото: Dimpy Bhalotia

Артем Барышев получил награду за свое фото «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более голубом небе, Гели Чжао — за безымянное изображение листьев в облачный день, Саиф Хуссейн — за портрет пожилого человека «Шейх молодости».

Три победителя в дополнительных 18 категориях были определены среди фотографов практически со всех уголков мира, включая Австралию, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Гонконг, Италию, Ирак, Израиль, Японию, Нидерланды, Перу. Филиппины, Португалию, Сингапур, Испанию, Тайвань, Великобританию и США.

«Родился в Витебске, живу в Санкт-Петербурге»

На сайте премии Артем так рассказывает о себе: «Я родился и вырос в Беларуси, мне 32 года. Я не профессиональный фотограф. За любовь к фотографии благодарен своему отцу. Он показал мне, как фотография может рождаться даже в самой темной комнате в нашей маленькой квартире».



Артем Барышев

В комментарии для National Geographic Артем добавил, что родился в Витебске, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он снимает на уже не самый новый iPhone 6.

«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и этот снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел, что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — прокомментировал Артем изданию.

В прошлом году белорус Глеб Дроздов занял третье место в категории Lifestyle в этой же премии — iPhone Photography Awards (IPPAwards).

Ниже — цены популярных у нас iPhone: