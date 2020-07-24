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В Беларуси запустили онлайн-платформу по защите голосов на выборах

24.07.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

За две недели до самого выборов президента Беларуси в стране запустили специализированный сетевой ресурс. Сервис ориентирован на защиту голосов белорусов, против фальсификации.

Сервис поможет обработать результаты выборов, подсчитанные не комиссиями, а избирателями. Данная функция, по словам разработчиков, позволит обеспечить честность и прозрачность.

О запуске онлайн-платформы, которая, кстати, называется «Голос», в четверг, 23 июля, проинформировали в Борисове представители команды кандидата в президенты Светланы Тихановской.

О том, как работает сервис, рассказано непосредственно на сайте ресурса, а мы остановимся на ключевых особенностях.

Таким образом, говорят авторы проекта, достигается честность и прозрачность выборов и не нарушается законодательство.

Платформа не является альтернативой голосованию и не заменяет экзит-пол.

Авторы инициативы хотят убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. "Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", – говорится в описании целей и задач проекта.

Принцип работы сервиса следующий: для начала следует перейти в Telegram или Viber, выбрав, на каком участке и как планируется голосовать.

В день голосования предлагается сделать фото своего бюллетеня с отданным голосом и отправить в чат одного из указанных мессенджеров. При этом фотографию можно прислать и после 9 августа.

Все полученные системой фотографии будут подсчитаны. Итоговые цифры появятся в «Голосе» после объявления официальных результатов голосования.

 
 
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За две недели до самого выборов президента Беларуси в стране запустили специализированный сетевой ресурс. Сервис ориентирован на защиту голосов белорусов, против...
 
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