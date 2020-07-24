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В Беларуси запустили онлайн-платформу по защите голосов на выборах
24.07.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
За две недели до самого выборов президента Беларуси в стране запустили специализированный сетевой ресурс. Сервис ориентирован на защиту голосов белорусов, против фальсификации.
Сервис поможет обработать результаты выборов, подсчитанные не комиссиями, а избирателями. Данная функция, по словам разработчиков, позволит обеспечить честность и прозрачность.
Таким образом, говорят авторы проекта, достигается честность и прозрачность выборов и не нарушается законодательство.
Платформа не является альтернативой голосованию и не заменяет экзит-пол.
Авторы инициативы хотят убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. "Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", – говорится в описании целей и задач проекта.
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За две недели до самого выборов президента Беларуси в стране запустили специализированный сетевой ресурс. Сервис ориентирован на защиту голосов белорусов, против...
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