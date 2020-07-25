Разработчики приложения для знакомств получили $10 тысяч от EPAM

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Веб-приложение для знакомств Gonnatalk было названо лучшим во время онлайн-марафона Startap Jam, проводимого EPAM. Создатели Gonnatalk получили 10 тыс долларов США в качестве приза.



Приложение Gonnatalk помогает сотрудникам компаний знакомиться с коллегами на основании общности интересов пользователей, находить единомышленников. По словам разработчиков, приложение позволит наладить внутренние связи между различными структурными подразделениями в компаниях, а сотрудникам быстрее адаптироваться с первого дня работы.

Второе место досталось решению Smart bugs finder. Это инструмент крэш репортинга для iOS и MacOS X. В отличие от других программ, которые предоставляют отчеты в виде текстовых файлов, Smart bugs finder сохраняет только актуальные для отладки области памяти, позволяет видеть место программной ошибки, значения переменных и понимать, как программа вела себя в момент сбоя.

Третье место занял проект ImpactWise. Это приложение, которое помогает сотрудникам, желающим участвовать в волонтерских и социальных инициативах, находить проект или программу, где их опыт и экспертиза будут полезны.