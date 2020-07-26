В Америке представили план «квантового» интернета, который практически нельзя взломать

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Официальные представители Министерства энергетики на своей презентации показали отчет, содержащий стратегию разработки и строительства квантового интернета на территории США.





Еще в феврале этого года специалисты из национальной лаборатории в штате Иллинойс создали прототип квантовой петли протяженностью 83 километра. Цель ее разработки была в том, чтобы запустить параллельную и более закрытую сеть, которую будет крайне сложно взломать, так как передача данных основана на квантовом «запутывании» субатомных частиц.





В заявлении Министерства энергетики также говорится: «Суть проекта и его преимущество состоит в том, что такую сеть на данный момент нельзя прослушать, а значит она безопасна и может использоваться правительством и различными учреждениями для обмена секретной информацией».



