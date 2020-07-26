ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Америке представили план «квантового» интернета, который практически нельзя взломать

26.07.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Официальные представители Министерства энергетики на своей презентации показали отчет, содержащий стратегию разработки и строительства квантового интернета на территории США.


Еще в феврале этого года специалисты из национальной лаборатории в штате Иллинойс создали прототип квантовой петли протяженностью 83 километра. Цель ее разработки была в том, чтобы запустить параллельную и более закрытую сеть, которую будет крайне сложно взломать, так как передача данных основана на квантовом «запутывании» субатомных частиц.

В заявлении Министерства энергетики также говорится: «Суть проекта и его преимущество состоит в том, что такую сеть на данный момент нельзя прослушать, а значит она безопасна и может использоваться правительством и различными учреждениями для обмена секретной информацией».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные представители Министерства энергетики на своей презентации показали отчет, содержащий стратегию разработки и строительства квантового интернета на...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика