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Huawei анонсирует детские смарт-часы с двумя камерами

26.07.2020 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

страницах интернет-площадки Slashleaks появились изображение новых умных часов от Huawei. Гаджеты предназначены для детей. Их характерная особенность – особый дизайн, предназначенный для маленьких пользователей, а также наличие сразу двух камер.

Устройство получило название Children’s Watch 4X. Как поясняют специалисты, одна камера умных часов предназначена для селфи-изображений. Другая развернута по отношения к первой на 90 градусов.

Таким образом, как только ребенок посмотрит на циферблат, родители, получающие информацию с данного гаджета, могут убедиться, что их чадо в добром здравии и хорошем настроении, а также посмотреть, в каком окружении находится ребенок.

 
 
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страницах интернет-площадки Slashleaks появились изображение новых умных часов от Huawei. Гаджеты предназначены для детей. Их характерная особенность – особый дизайн,...
 
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