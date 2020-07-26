В Китае дебютировал кроссовер JAC X8

Источник материала: Bybanner

автосалоне в Чэнду был презентован кроссовер JAC X8.

Стоит отметить, что указанное транспортное средство было презентовано под маркой SOL, созданной в рамках совместного предприятия JAC и Volkswagen специально для электрокаров. Но представленная машина имеет двигатель внутреннего сгорания.

Внешне новинка напоминает так называемую младшую модель X7, но имеет дневные ходовые огни, которые стали шире, другие бамперы, модернизированную решетку радиатора, иной капот и другую дверь багажника.

Машина будет предложена с 5-, 6- и 7-местным салоном.

Под капотом транспортного средства был установлен 4-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель, объем которого равен 1,5 литра, а уровень мощности составляет 184 лошадиные силы.

В Китае продажи новинки будут запущены до конца нынешнего года.