ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новое стекло Gorilla Glass Victus выдержит падение на бетон с высоты 2 метров

26.07.2020 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Компания Corning разработала новое особо прочное стекло, предназначенное для использования при производстве мобильных гаджетов. По информации разработчика, оно не бьется от удара, которые возникает в процессе падения с двухметровой высоты на бетонный пол.

По планам производителя, первыми используют этот прозрачный материал в компании Samsung для выпуска новых смартфонов Galaxy Note20.

Стекло Gorilla Glass Victus изготовлено из композитного материала, составными частями которого являются углепластик и другие вещества, обеспечивающие структуру, похожую на защитную сетку. Именно поэтому стекло такое прочное, отмечает разработчик. А различные пигменты позволяют создавать какие угодно оттенки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Corning разработала новое особо прочное стекло, предназначенное для использования при производстве мобильных гаджетов. По информации разработчика, оно не...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Huawei анонсирует детские смарт-часы с двумя камерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика