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Российские «Искандеры» нанесут массовый ракетный удар на учениях под Астраханью

04.08.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» пройдут на этой неделе в Астраханской области, в сборах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Российские «Искандеры» нанесут массовый ракетный удар на учениях под Астраханью
Фото: militaryrussia.ru

«На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», — говорится в сообщении.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора, где изучается опыт применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

«В сборах под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Минобороны, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии», — сообщают в военном ведомстве.

 
 
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Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» пройдут на этой неделе...
 
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