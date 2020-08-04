Российские «Искандеры» нанесут массовый ракетный удар на учениях под Астраханью

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Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» пройдут на этой неделе в Астраханской области, в сборах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.



Фото: militaryrussia.ru

«На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», — говорится в сообщении.

Учения пройдут в рамках оперативно-специального сбора, где изучается опыт применения и эксплуатации современных образцов артиллерийского вооружения.

«В сборах под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского принимают участие генералы и офицеры центральных органов военного управления, начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Минобороны, руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии», — сообщают в военном ведомстве.