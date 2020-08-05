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Американские физики выяснили, почему нагретая в микроволновке вода плохо подходит для заварки чая

05.08.2020 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американские физики выяснили, почему вода, нагретая в микроволновке, плохо подходит для заварки чая. Чтобы решить эту проблему, они создали специальный стакан с серебряным покрытием, в котором вода в микроволновке кипит так же, как и в чайнике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал AIP Advances.

Американские физики выяснили, почему нагретая в микроволновке вода плохо подходит для заварки чая
Изображение: Peiyang Zhao, Weiwei Gan, Chuanqi Feng, Zhongxing Qu, Jianlong Liu, Zhe Wu, Yubin Gong, and Baoqing Zeng via AIP

«Этот металлический слой с точно выверенной толщиной и шириной расположен в той части стакана, где сила электрического поля микроволновки будет минимальна. Благодаря этому при включении не будет разрядов тока и искр и наш стакан будет совершенно безопасен для использования», — прокомментировал результаты исследования один из его авторов Баоцин Цзэн.

С технической точки зрения микроволновые печи достаточно просты. Они разогревают пищу, заставляя молекулы воды в ее толще колебаться с помощью пучков микроволнового излучения примерной той же частоты, на которой работают Wi-Fi-сети

Источником этих волн, которые особым образом распределяются по внутренней камере СВЧ-печи, служит так называемый магнетрон. Это устройство представляет собой металлический цилиндр с множеством прорезей, в котором поддерживается мощное магнитное поле. Это поле заставляет поток электронов, который вырабатывает катод магнетрона, колебаться на определенной частоте и излучать вспышки электромагнитных волн.

После появления первых микроволновых печей их пользователи заметили, что если заварить чай на воде, которую вскипятили в подобном устройстве, то его вкус отличается от обычного, причем не в лучшую сторону. Этот феномен сразу же привлек внимание физиков. Они уже несколько десятилетий активно дискутируют о том, что отличает обычный чайник от микроволновки.

Ученые под руководством Баоцин Цзэна объяснили это явление и придумали, как справиться с этой проблемой. Для этого физики детально просчитали, что происходит с разными слоями воды, которую разогревают внутри обычного чайника и в микроволновке.

Их результаты показывают, что причиной различий во вкусе чая может быть то, что вода в микроволновке, в отличие от чайника, разогревается неравномерно. Это связано с тем, что при нагреве воды на газовой или электрической плитке внутри чайника или стакана возникает конвекция — круговорот воды, который переносит тепло от дна сосуда к его холодной верхней части.

Американские физики выяснили, почему нагретая в микроволновке вода плохо подходит для заварки чая
Изображение: Peiyang Zhao, Weiwei Gan, Chuanqi Feng, Zhongxing Qu, Jianlong Liu, Zhe Wu, Yubin Gong, and Baoqing Zeng via AIP

В стакане с водой внутри микроволновки конвекции нет. Это приводит к тому, что верхние слои жидкости нагреваются сильнее нижних. По словам американских физиков, это отчасти связано с тем, что между температурой верхней и нижней части стеклянных стенок стакана нет разницы.

Руководствуясь этой идеей, ученые покрыли верхний обод стакана тонкой прослойкой из серебра. Она должна перенаправлять микроволновое излучение в нижнюю часть сосуда, снижая нагрев его верхней части. В таких условиях конвекция возникает и вода даже в микроволновке кипит по классическому сценарию.​ Как надеются ученые, их открытие значительно расширит сферу применения микроволновых печей и улучшит их имидж в глазах любителей чая и «естественно» приготовленной пищи.

 
 
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Американские физики выяснили, почему вода, нагретая в микроволновке, плохо подходит для заварки чая. Чтобы решить эту проблему, они создали специальный стакан...
 
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