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Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами

09.08.2020 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, после восьми утра 9 августа, пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Рассказываем, что известно.

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Вот что сообщают нам читатели: «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабарико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже».

Отметим, что сайт платформы «Голос» на момент 10 утра был доступен.

В Telegram-чате минчан сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности, с TunnelBear (напомним, что накануне этот сервис подарил белорусам 10 Гб бесплатных данных). А также с сервисом 1.1.1.1. С Tor и VPN в браузере Opera пока проблем нет, и работает анонимайзер Psiphon Pro.

И на форуме игры World of Tanks сообщают о проблемах с сервером.

Кроме того, нам написал читатель из Витебска: «Проблемы с домашним интернетом и мобильным интернетом A1. Очень низкая скорость закачки, постоянно „отваливается“ Wi-Fi, посмотреть на YouTube видео вообще проблема, не загружает видео. На работе точно сказать не могу, но вроде „Белтелеком“. Также проблемы с загрузкой страниц, очень долго загружает, многие сайты вообще не грузит. По поводу домашнего интернета сказала жена. так как она с детьми находится дома. Также отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут».

Вот что сайт о сбоях в работе популярных сервисов Downdetector сообщает о ситуации с Telegram в Беларуси на 10 утра.

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами

С Viber.

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами

И с Instagram.

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами

Но отметим, что перебои наблюдаются не у всех. У некоторых указанные сервисы все же работают

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня, после восьми утра 9 августа, пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Рассказываем, что известно.
 
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