В США оценили возвращение Украиной в строй зенитных комплексов 60-летней давности

Источник материала: IT.Tut.by

Украина вернула в строй старые советские ЗРК С-125−2Д «Печора», поставив их на охрану важных объектов. Насколько осмыслен такой шаг, рассуждает военное издание Military Watch.



C-125. Фото: wikipedia.org

Издание отмечает, что в условиях продолжения конфликта на Донбассе и растущей напряженности с Россией украинские вооруженные силы используют все возможные средства для повышения боевой мощи. Одним из них стали и комплексы С-125, поставившие на вооружение в 1961 году и давно отправленные на склады.

В советское время С-125 были разработаны как дополнение к первым удачным ЗРК производства СССР С-75. Комплекс предназначался для поражения вражеских объектов на средней дальности, малых и средних высотах.

Впервые они были применены в бою в 1973 году, во время Войны Судного Дня — третьего арабо-израильского конфликта. Тогда системе приписали от 5 до 9 сбитых F-4 Phantom ВВС Израиля. Затем в Анголе С-125 записали на свой счет несколько французских F-1 Mirage южноафриканской авиации.

Также считается, что именно С-125 сбил тяжелый бомбардировщик B-52 ВВС США и истребитель F-16 во время войны в Персидском заливе — а самым впечатляющим достижением системы является уничтожение стелс-самолета F-117 в 1999 году в Югославии. Сейчас комплексы активно используются сторонниками Башара Асада в Сирии.

Российские военные давно сняли С-125 с вооружения и разворачивают намного более современные зенитно-ракетные системы — такие, как «Бук-М3», С-350 и «Панцирь-СМ». Однако Украина после развала СССР не обзаводилась новыми противовоздушными комплексами, довольствуясь С-300ПТ 80-х годов прошлого века. При этом часть ЗРК, как считает Military Watch, уже продана Киевом Вашингтону для испытаний и разработки методов противодействия советским и российским зенитным ракетам.

Несмотря на солидный возраст, С-125 считается эффективным оружием, имеющим потенциал для модернизации. Одним из самых боеспособных вариантов комплекса считается как раз украинский С-125−2Д «Печора» с дальностью порядка 40 километров и средствами радиоэлектронного противодействия. Правда, не факт, что все украинские С-125 доведены до версии «Печора», так как наиболее современные варианты обычно поставлялись Киевом на экспорт. Тем не менее, С-25 вполне способны усилить не слишком современную противовоздушную оборону Украины в условиях нехватки средств.