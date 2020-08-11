Рассказываем, что за гранатомет был замечен вчера у спецназовца «Алмаза» в Минске

Источник материала: IT.Tut.by

У одного из сотрудников спецподразделения «Алмаз» замечено оружие, которое чаще можно встретить в компьютерных играх, чем на вооружении в армии — многозарядный ручной гранатомет ГМ-94. 42.TUT.BY рассказывает, что в нем особенного.



Многозарядный ручной гранатомет ГМ-94 — в руках третьего слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если белорусская армия вооружена преимущественно недорогой советской «стрелковкой» — АК-74, СВД, пистолетами Макарова — то подразделения спецназа, включая «Алмаз», носят куда более впечатляющие образцы. Многозарядный гранатомет ГМ-94 — специализированное оружие, разработанное не для поля боя (как противотанковый РПГ-7 и подствольный ГП-25 «Костер»), а для спецопераций, в том числе в городских условиях.

Разработка оружия началась в Туле, в КБ приборостроения уже после развала СССР. В качестве одного из прототипов гранатомета, как ни странно, использовался опытный легкий пехотный огнемет, который разрабатывался для войск радиационной, химической и биологической защиты. Это вовсе не значит, что помимо гранат будущий ГМ-94 должен был выпускать струи огня — современные огнеметы стреляют не огнесмесью, а термобарическими или «боеприпасами объемного взрыва» (в Сети и прессе их до сих пор нередко называют «вакуумные бомбы»).

К началу нулевых из огнемета сделали то, что потом превратилось в ГМ-94. С 2005 г. гранатомет пошел на вооружение российских органов внутренних дел, в 2008 году их примеру последовала ФСБ. В 2012 году ГМ-94 появились у белорусских силовиков.

От нового гранатомета хотели, чтобы он эффективно поражал живую силу противника в условиях городской застройки, подвалах, горах или по фортификации. Требовалось при необходимости создавать дымовую завесу или очаг пожара. Оружие могло использоваться и при подавлении беспорядков, для чего изначально разрабатывались нелетальные боеприпасы — резиновые пули (если боеприпас диаметром 43 мм можно вообще назвать пулей), светошумовые и гранаты со слезоточивым газом. Из других несмертельных гранат можно выделить дымовые, осветительные и сигнальные.

Помимо них, ГМ-94 мог стрелять и более традиционными летальными боеприпасами калибра 43 мм — фугасными, осколочными, кумулятивными, термобарическими. Фугасные боеприпасы, кстати, сознательно сделаны безосколочными, с пластиковым корпусом, неспособным нанести серьезную рану — чтобы использовать гранатомет даже на минимальных расстояниях без шанса поранить стрелка осколками.

Кумулятивными гранатами ГМ-94 теоретически способен поражать бронетехнику, но это, видимо, последнее, для чего нужно такое оружие. Начальная скорость любых гранат невелика, всего около 85 метров в секунду. Впрочем, для того, чтобы забросить снаряд на сотню метров или даже меньше (а в городе реальное противостояние ведется как раз на таких дистанциях), этого вполне хватит.

Конструктивно ГМ-94 — гладкоствольное помповое ружье с подвижным взад-вперед стволом и подствольным трубчатым магазином. По сути — дробовик, но со стволом 43 миллиметра в диаметре и стреляющий не дробью, а разнообразными гранатами. Зарядка производится через специальное окно на верхней поверхности ствольной коробки. Гильзы выбрасываются вниз. Приклад либо складной вверх (в сложенном состоянии он становится рукояткой, за которую гранатомет удобно переносить), либо фиксированный пластиковый.

Неснаряженный ГМ-94 весит всего порядка 5 килограммов, каждая граната — около 250−300 граммов, то есть полностью заряженный гранатомет тяжелеет чуть больше чем на килограмм. Теоретическая дальность стрельбы — до 500−600 метров, но очень сомнительно, что кто-то когда-либо стрелял на такое расстояние с надеждой на успех.

Один из боеприпасов для ГМ-94 разработан белорусскими оружейниками — это выстрел «Хамасин» для «функционального вывода из строя» техники вплоть до танков, автомобилей, средств коммуникаций и РЛС.

Очевидцы применения гранатомета ГМ-94 на улицах Минска утверждают, что бойцы «Алмаза» стреляли из оружия светошумовыми боеприпасами. О применении фугасных или осколочных гранат ничего не известно.