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Во сколько странам может обойтись отсутствие доступа в интернет

12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси три дня, начиная с девятого августа, наблюдаются проблемы с доступом в интернет, причем как по фиксированной связи, так и мобильной. Издание dev.by выпустило материал, в котором описывает возможные последствия отсутствия доступа в Сеть на примере нескольких стран. Приводим выдержку из их материала без изменений.

Во сколько странам может обойтись отсутствие доступа в интернет
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Отключения интернета снижают производительность и приводят к денежным потерям при совершении срочных сделок. В ряде исследований было показано, что отключения влияют на валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Например, по оценкам Брукингского института, отключения интернета с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года обошлись странам в 2,4 миллиарда долларов. В 2015 году африканские страны потеряли до 237 миллионов долларов из-за отключений Сети.

Для страны с высоким уровнем подключения к интернету (где проникновение интернета выше 79% населения) ежедневные потери при временном отключении Сети и всех сервисов составляют в среднем 23,6 миллиона долларов на 10 миллионов человек населения. В Беларуси к концу 2019 г. ожидали 81%.

При более низком проникновении Сети (средний уровень от 49 до 79% и низкий — до 49%) потери для ВВП составят в среднем 6,6 миллиона и 0,6 миллиона долларов на 10 миллионов жителей.

Чтобы понять реальные экономические последствия отключений, можно обратиться к опыту Конго. В декабре 2018 года отключение интернета обходилось экономике страны в 3 миллиона долларов ежедневно. Зимбабве: в январе 2019 года за шесть дней ограничения доступа к Сети экономика ежедневно теряла 5,7 миллиона долларов. В Судане цифры еще больше: в июне 2019 года отключение интернета стоило бюджету более 1 миллиарда долларов, или почти 1% ВВП страны.

При блокировке доступа к Сети страдает также средний и малый бизнес. Например, в начале 2017 года 94-дневное отключение интернета затронуло часть Камеруна — технологический регион под названием «Кремниевая гора». Местные предприниматели теряли контакты и не могли осуществлять срочные операции, что приводило к потере денег, увольнению сотрудников и закрытию предприятий.

В Индии отключения нередко происходят в масштабах штатов, таких как Кашмир, Дарджилинг и Раджастан. Местные предприятия, связанные с туризмом, несут большие убытки, так как клиенты не могут получить доступ к платформам бронирования, что сказывается на репутации гостиниц. Туристы штатов не могут пользоваться местными онлайн-сервисами.

Отложенными экономическими последствиями можно назвать инвестиционные риски отключений. Они снижают инвестиционную привлекательность местных компаний и отпугивают инвесторов. Эти риски могут потенциально перекинуться на широкий круг секторов, в том числе образование, здравоохранение, медиа и электронную коммерцию. Всемирный банк и Международный союз электросвязи используют специальный индикатор The NetBlocks Cost of Shutdown Tool (COST) для оценки экономического воздействия отключения интернета.

Что произошло в Беларуси

Напомним: 10 августа Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси» и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как вчера сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. «Особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by)», — говорится на их сайте.

И НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте следующее: «НЦОТ с 8 августа текущего года отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей. Анализ данного трафика подтвердил массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Указанное воздействие продолжилось 9 и 10 августа с различной периодичностью, с различных направлений и с использованием различных технологий. Для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет.

НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагает максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети Интернет. Работа по восстановлению ведётся непрерывно».

Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.

Павел Дуров заявил, что Telegram включил «инструменты антицензуры» в Беларуси. А руководство американской компании Twitter сообщило о попытках блокировки работы одноименной социальной сети на территории Беларуси. Гендиректор Viber прокомментировал, что компания делает все возможное, чтобы платформа снова стала доступной для пользователей в Беларуси.

 
 
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В Беларуси три дня, начиная с девятого августа, наблюдаются проблемы с доступом в интернет, причем как по фиксированной связи, так и мобильной. Издание dev.by...
 
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