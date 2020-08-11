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Во сколько странам может обойтись отсутствие доступа в интернет
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Беларуси три дня, начиная с девятого августа, наблюдаются проблемы с доступом в интернет, причем как по фиксированной связи, так и мобильной. Издание
Отключения интернета снижают производительность и приводят к денежным потерям при совершении срочных сделок. В ряде исследований было показано, что отключения влияют на валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Например, по
Для страны с высоким уровнем подключения к интернету (где проникновение интернета выше 79% населения)
При более низком проникновении Сети (средний уровень от 49 до 79% и низкий — до 49%) потери для ВВП составят в среднем 6,6 миллиона и 0,6 миллиона долларов на 10 миллионов жителей.
Чтобы понять реальные экономические последствия отключений, можно обратиться к опыту Конго. В декабре 2018 года отключение интернета
При блокировке доступа к Сети страдает также средний и малый бизнес. Например, в начале 2017 года 94-дневное отключение интернета
В Индии отключения нередко происходят в масштабах штатов, таких как Кашмир, Дарджилинг и Раджастан. Местные предприятия, связанные с туризмом, несут большие убытки, так как клиенты не могут получить доступ к платформам бронирования, что сказывается на репутации гостиниц. Туристы штатов не могут пользоваться местными онлайн-сервисами.
Отложенными экономическими последствиями можно назвать инвестиционные риски отключений. Они снижают инвестиционную привлекательность местных компаний и отпугивают инвесторов. Эти риски могут потенциально перекинуться на широкий круг секторов, в том числе образование, здравоохранение, медиа и электронную коммерцию. Всемирный банк и Международный союз электросвязи используют специальный индикатор The NetBlocks Cost of Shutdown Tool (COST) для оценки экономического воздействия отключения интернета.
Что произошло в Беларуси
Напомним: 10 августа Александр Лукашенко
Как вчера сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. «Особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by)», —
И НЦОТ 10 августа
НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагает максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети Интернет. Работа по восстановлению ведётся непрерывно».
Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.
Павел Дуров
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В Беларуси три дня, начиная с девятого августа, наблюдаются проблемы с доступом в интернет, причем как по фиксированной связи, так и мобильной. Издание dev.by...
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