В Беларуси третий день сохраняются проблемы с доступом в интернет

Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси третий день наблюдаются серьезные проблемы с интернетом — как через мобильную связь, так и фиксированную.



Фото: burst.shopify.com

По состоянию на 8.30 утра 11 августа ситуация мало чем отличается от той, что наблюдалась за день до этого — множество международных интернет-ресурсов либо вообще не работают, либо действуют c перебоями. Зайти на какой-либо ресурс вне зоны BY без использования VPN, скорее всего, не получится — это касается как соцсетей с мессенджерами, так и поисковых систем вроде Google или «Яндекс» и их продуктов вроде YouTube.

Вечером 10 августа мобильный интернет как минимум от двух из трех телеком-операторов — во всяком случае, в центре Минска и в районе «Студенческой деревни» — практически пропал. С VPN-сервисами и Proxy также могли возникать затруднения — в частности, на улице из-за нестабильной связи не подключались популярные VPN-сервисы вроде Psiphon 3 и Tachyon. С фиксированным интернетом ситуация была стабильнее.

На момент публикации материала отечественные интернет-ресурсы при попытке захода на них из Беларуси работают более-менее сносно — во всяком случае, журналисту TUT.BY удалось открыть сайт по доставке продуктов, воспользоваться интернет-банкингом и закинуть деньги на счет мобильного телефона. Правда, с сервисами по онлайн-заказу такси все еще есть проблемы.

При этом за пределами Беларуси зайти на ресурсы из зоны BY получается далеко не у всех. Читатель из Киева, например, сообщает, что у него не работают сайты крупнейших частных и государственных белорусских СМИ, а также другие наши интернет-площадки.

Напомним: 10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси», и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как вчера сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. «Особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by)», — говорится на их сайте.

И НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте следующее: «НЦОТ с 8 августа текущего года отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей. Анализ данного трафика подтвердил массированные DDoS-атаки на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Указанное воздействие продолжилось 9 и 10 августа с различной периодичностью, с различных направлений и с использованием различных технологий. Для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет.

НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагает максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети Интернет. Работа по восстановлению ведётся непрерывно.

Приносим извинения за возникшие неудобства и надеемся на понимание».

Проблемы с доступом в Сеть простые пользователи начали испытывать еще 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.

Павел Дуров заявил , что Telegram включил «инструменты антицензуры» в Беларуси. А руководство американской компании Twitter сообщило о попытках блокировки работы одноименной социальной сети на территории Беларуси. Гендиректор Viber прокомментировал , что компания делает все возможное, чтобы платформа снова стала доступной для пользователей в Беларуси.

Что можно сделать, чтобы оставаться на связи

Специалисты дают несколько советов.

Установить VPN, например что-то из этого списка , Psiphon 3 или Tachyon (к сожалению, последний есть только для Android, iOS и Mac).

, или (к сожалению, последний есть только для Android, iOS и Mac). Установить Proxy для Telegram (вот каталог ).

). Установить TOR .

. Если интернета нет совсем, можно использовать офлайн-мессенджер Bridgefy ( iOS , Android ) или же Brair ( Android ).

, ) или же Brair ( ). Если новостные сайты недоступны, подписаться на них в соцсетях. Так, по независящим от нас причинам TUT.BY столкнулся с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования (она сократилась более чем в 4 раза). Но вы можете подписаться на наш Telegram-канал .