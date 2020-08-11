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В Беларуси третий день сохраняются проблемы с доступом в интернет
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Беларуси третий день наблюдаются серьезные проблемы с интернетом — как через мобильную связь, так и фиксированную.
По состоянию на 8.30 утра 11 августа ситуация мало чем отличается от той, что наблюдалась за день до этого — множество международных интернет-ресурсов либо вообще не работают, либо действуют c перебоями. Зайти на какой-либо ресурс вне зоны BY без использования VPN, скорее всего, не получится — это касается как соцсетей с мессенджерами, так и поисковых систем вроде Google или «Яндекс» и их продуктов вроде YouTube.
Вечером 10 августа мобильный интернет как минимум от двух из трех телеком-операторов — во всяком случае, в центре Минска и в районе «Студенческой деревни» — практически пропал. С VPN-сервисами и Proxy также могли возникать затруднения — в частности, на улице из-за нестабильной связи не подключались популярные VPN-сервисы вроде Psiphon 3 и Tachyon. С фиксированным интернетом ситуация была стабильнее.
На момент публикации материала отечественные интернет-ресурсы при попытке захода на них из Беларуси работают более-менее сносно — во всяком случае, журналисту TUT.BY удалось открыть сайт по доставке продуктов, воспользоваться интернет-банкингом и закинуть деньги на счет мобильного телефона. Правда, с сервисами по онлайн-заказу такси все еще есть проблемы.
При этом за пределами Беларуси зайти на ресурсы из зоны BY получается далеко не у всех. Читатель из Киева, например, сообщает, что у него не работают сайты крупнейших частных и государственных белорусских СМИ, а также другие наши интернет-площадки.
Напомним: 10 августа Александр Лукашенко
Как вчера сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. «Особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by)», —
И НЦОТ 10 августа
НЦОТ совместно с другими белорусскими операторами электросвязи прилагает максимальные усилия по восстановлению оборудования и возобновлению доступа к сети Интернет. Работа по восстановлению ведётся непрерывно.
Приносим извинения за возникшие неудобства и надеемся на понимание».
Проблемы с доступом в Сеть простые пользователи начали испытывать еще 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.
Павел Дуров
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В Беларуси третий день наблюдаются серьезные проблемы с интернетом — как через мобильную связь, так и фиксированную.
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