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Что происходит с TUT.BY и что можно сделать прямо сейчас, чтобы читать наши новости
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
С утра 10 августа по не зависящим от нас причинам TUT.BY столкнулся с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования (она сократилась более чем в 4 раза). Нам не удалось оперативно получить от «Белтелекома» объяснения, почему так произошло, равно как и прогнозы по срокам снятия этих ограничений. Мы отправили официальный запрос за разъяснениями по сложившейся ситуации.
По данным на утро 11 августа, ситуация изменилась в худшую сторону — канал урезали еще в два раза.
На данный момент возможность зайти на TUT.BY зависит в первую очередь от везения в конкретный момент времени, повлиять на ситуацию мы не можем, хоть и прикладываем для этого все усилия. Наше оборудование и ПО работает без перебоев, чтобы снизить нагрузку на сервера, мы были вынуждены отключить сторонние сервисы, рекламу, некоторые разделы портала.
Мы продолжаем работу, публикуя новости на сайте для тех, кому удается зайти, и в наших аккаунтах в социальных сетях. Читайте нас в Telegram
UPD. Мы запустили два зеркала портала:
Их работа тоже нестабильна — но они могут выстоять, когда основной домен недоступен.
По поступившей к нам неофициальной информации, домен
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С утра 10 августа по не зависящим от нас причинам TUT.BY столкнулся с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования (она сократилась более...
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