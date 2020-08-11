Что происходит с TUT.BY и что можно сделать прямо сейчас, чтобы читать наши новости

Источник материала: IT.Tut.by

С утра 10 августа по не зависящим от нас причинам TUT.BY столкнулся с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования (она сократилась более чем в 4 раза). Нам не удалось оперативно получить от «Белтелекома» объяснения, почему так произошло, равно как и прогнозы по срокам снятия этих ограничений. Мы отправили официальный запрос за разъяснениями по сложившейся ситуации.

По данным на утро 11 августа, ситуация изменилась в худшую сторону — канал урезали еще в два раза.









На данный момент возможность зайти на TUT.BY зависит в первую очередь от везения в конкретный момент времени, повлиять на ситуацию мы не можем, хоть и прикладываем для этого все усилия. Наше оборудование и ПО работает без перебоев, чтобы снизить нагрузку на сервера, мы были вынуждены отключить сторонние сервисы, рекламу, некоторые разделы портала.

Мы продолжаем работу, публикуя новости на сайте для тех, кому удается зайти, и в наших аккаунтах в социальных сетях. Читайте нас в Telegram @tutby_official (все основные события) и @vybory_smotri (подробно про выборы и события после).

UPD. Мы запустили два зеркала портала:

https://www.tutby.news (обязательно с www в начале) — для доступа через VPN и за границей,

(обязательно с www в начале) — для доступа через VPN и за границей, http://news.tutby.online — для всех желающих.

Их работа тоже нестабильна — но они могут выстоять, когда основной домен недоступен.

По поступившей к нам неофициальной информации, домен talks.by , на котором размещаются наши форумы, заблокирован ОАЦ — при этом в списках ресурсов ограниченного доступа он не числится.