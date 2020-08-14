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Под Минском заметили бронетехнику. Рассказываем, что это такое

14.08.2020 13:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько читателей прислали 42.TUT.BY фото бронетехники, которую недавно заметили под Смолевичами — она двигалась в сторону Минска. Рассказываем, что это такое.

Под Минском заметили бронетехнику. Рассказываем, что это такое
Фото прислано читателем

На всех полученным нами фотографиях видна техника, которую можно опознать как бронированную разведывательно-диверсионную машину (БРДМ) «Кайман». Читатель уточнил, что всего в столицу едут четыре единицы. «Кайман» довольно современный — впервые презентован в 2015 году, а на вооружении состоит только с прошлой зимы.

Функционально «Кайман» — типичная БРДМ, достаточно легкая (всего семь тонн массы), подвижная (до 110 километров в час по шоссе, до 60 — по пересеченной местности) и имеющая только противопульную броню (держит максимум бронебойно-зажигательные пули калибра 7,62×54 из снайперской винтовки Драгунова). Ее задача — разведка и рейды по тылам, чему способствует неплохая проходимость и способность плавать.

Под Минском заметили бронетехнику. Рассказываем, что это такое
Фото прислано читателем
Под Минском заметили бронетехнику. Рассказываем, что это такое
Фото прислано читателем

Вооружен «Кайман» примерно как и прочие бронемашины — либо пулемет ПКТ винтовочного калибра (7,62 мм), либо крупнокалиберный НСВТ (12,7 мм), либо автоматический 30-миллиметровый станковый гранатомет АГС-17. В то же время на снимках четко видно, что едущие в Минск машины вообще не имеют никакого вооружения — на башне пусто.

На сегодня известно, что имеющиеся «Кайманы» принадлежат 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде сил специальных операций — то есть витебским десантникам. Эта часть пока ни разу не была замечена в подавлении протестов в белорусских городах.

Под Минском заметили бронетехнику. Рассказываем, что это такое
«Кайман» с пулеметом и АГС. На тех, что двигались к Минску, огнестрельного оружия не было. Фото: wikipedia.org

Бронеавтомобили собирают на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Скорее всего, с этого предприятия они и двигались в Минск.

На основе «Каймана» делают и более узкоспециализированные машины вроде комплексно аппаратной связи (КАС). Мы уже писали, что в прошлом году эту версию БРДМ показывали на выставке «Милекс». Но в этом случае перед нами вполне обычные разведывательно-диверсионные машины «без наворотов».

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько читателей прислали 42.TUT.BY фото бронетехники, которую недавно заметили под Смолевичами — она двигалась в сторону Минска. Рассказываем, что это такое.
 
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