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«Мы будущее этой страны». Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках

14.08.2020 13:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 14 августа, сотрудники ПВТ в 10 утра выстроились вдоль МКАД в Минске. Таким образом они присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.

«Мы будущее этой страны». Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках
Возле ПВТ

Напомним, что вчера, 13 августа, акции солидарности в разных городах Беларуси начались с самого утра — девушки с цветами выстраивались в цепи солидарности, позже к ним присоединились врачи, строители, рабочие.

Сегодня утром, в 10 часов, айтишники из ПВТ вышли на МКАД в Минске — в руках у них были белые цветы и у некоторых — воздушные шарики. Они продолжают там стоять и на момент публикации заметки.

«Мы будущее этой страны». Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках

«Мы будущее этой страны». Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках

«Мы будущее этой страны». Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках

Цепь простирается от ПВТ и вплоть до площадки с флагами и дальше. Люди продолжают приходить. У некоторых в руках цветы, у других — воздушные шарики, у третьих — клавиатуры. Как нам пояснили участники акции, «это потому, что мы программисты, это наш рабочий инструмент».

В начале цепочки стоят Катя и Игорь. Они взяли отгул, чтобы побыть здесь.

— То насилие, которое сейчас происходит, абсолютно недопустимо, и мы абсолютно поддерживаем все те требования, которые сейчас выражают бастующие рабочие, — говорит Игорь. — Мы требуем честных выборов, не думаю, что пересчет голосов может как-то помочь, только перевыборы. Та ситуация, которая сейчас создалась, с провоцирована самими властями и абсолютно недопустима.

— Невозможно оставаться в стороне, потому что страшно, — присоединяется Катя. — Чуствуешь беспомощность. А дневной свет придает уверенности, что с тобой ничего не сделают. Хоть как-то выразить свой протест.

У некоторых в руках — флаги с «Пагоняй». Подходим к двум таким ребятам. Девушку с фиолетовыми волосами зовут Аня, она рассказывает, что она айтишник, причем из тех, «которые интроверты».

— Обычно я всего боюсь, но мы столько лет работали, не нарушали закон, честно платили налоги. И в этом году была надежды, что нас услышат. Но мало того, что нас не услышали, так еще и отрубили интернет, нет возможности работать и общаться. Потом мы начали смотреть новости — конечно, было страшно, но в какой-то момент даже такие люди как мы, которым страшно и которые интроверты, поняли, что невозможно оставаться дома. Потому что все эти видео, насилие над людьми… Тут невозможно остаться равнодушными, и хоть как-то выйти, показать, что мы с людьми.

Рядм с Аней стоит парень — владелец флаг. Он говорит, что купил флаг, чтобы показать свое право на голос.

— Выходят те, кто раньше не мог выйти и боялся. Женщины, дети, выходят, поддерживают вас, — говорит он. — Готов ли я уехать, если ничего не изменится? Безусловно. Нечего их поддерживать, платить налоги. Оплачивать эти пули, эти гранаты, которые в нас же летят. Очень не нравится, когда в нас нашими налогами кидают.

Идем дальше, говорим с присутствующими. Две девушки представляются Александрами, говорят, чт овзяли выходной, чтобы выйти на кольцевую.

— Мы пришли вместе, с белыми розами, чтобы показать, что это мирные протест. отпросились с работы, то есть, компания никакого отношения к нашему присутствию не имеет. Мы очень рады, что столько людей собирается, я сегодня ехала по городу, и очень красиво, очень много девушек собирается, ни все в белом. Мне кажется, это просто прекрасная акция, — говорит одна из Саш.

Кирилл — индивидуальный предприниматель, у него свободный график, так что он не отпрашивался.

— Конечно, наша акция может повлиять, мы уже повлияли. мы за свободное будущее, независимую страну, светлое будущее. И мы будущее этой страны.

— Я считаю, что пришло время что-то менять и нужно что-то делать, чтобы это произошло, и, думаю, мирные акции здесь помогут. Я не очень верю в агрессивные акции, но в мирные верю, — говорит стоящая в цепочке девушка по имени Любовь.

— Конечно, акции повлияют, добавляет ее сосед по имени Василий. — Люди увидят, что их поддерживают, пойдут дальше, бастовать. А если бы люди не выходили, то никто бы не пошел. Они чувствуют, что большинство за нами. Я уверен, что все изменится, и все будет хорошо.

Над головами участников акции пролетает вертолет, но проходящий мимо мужчина, сотрудник одной из минских IT-компаний, поясняет, что это не боевой, бояться нечего.

Люди приходят с детьми и домашними животными, многие в белом. Многие улыбаются и машут руками проезжающим мимо гудящим машинам.

Затем, в 13.00, сотрудники планируют на площадке у Парка высоких технологий по адресу ул. Академика Купревича 1/1.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 14 августа, сотрудники ПВТ в 10 утра выстроились вдоль МКАД в Минске. Таким образом они присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни...
 
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