Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим

Источник материала: IT.Tut.by

Елена Малютина, СЕО стартапа Artyline, нарисовала своими волосами картину и готова подарить ее тем, кто пожертвует наибольшую сумму в помощь пострадавшим во время мирных акций.



Фото: Сергей Малютин

— У меня вчера был день рождения и единственно верный способ, который можно было придумать чтобы достойно провести этот день — это помочь как-то особенно пострадавшим ребятам во время протестов и тем, кто поступил правильно, но потерял работу, — рассказывает Елена. — Используя лишь свои волосы, я нарисовала картину БЧБ-флаг. Всем, кто задонатит на помощь ребятам — дарю картину-флаг. Тому, кто задонатит максимальную сумму — я дарю большую основную картину.

В своем Facebook Елена указала пару примеров, куда можно перевести деньги. Например, в «Имена» или в «Сбор средств для поддержки жертв насильственных репрессий в Беларуси» . Однако в разговоре с 42.TUT.BY девушка добавила, что подойдут, в принципе, «любые донаты, связанные с помощью людям, нуждающимся в помощи из-за политической ситуации».

Вот как выглядел процесс написания картины:



Фото: Сергей Малютин



Фото: Сергей Малютин



Фото: Сергей Малютин

Мы ранее писали про мобильное приложение Artyline , помогающее превращать карандашные скетчи в макеты, которое было предсталено на Product Hunt. Говоря профессиональным языком, приложение Artyline предназначено для мгновенной конвертации нарисованных UX-скетчей в готовые дизайн-макеты. Звучит довольно сложно, но на деле это инструмент, который помогает превратить закорючки на бумаге в красивые макеты.