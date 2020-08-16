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Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим

16.08.2020 14:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Елена Малютина, СЕО стартапа Artyline, нарисовала своими волосами картину и готова подарить ее тем, кто пожертвует наибольшую сумму в помощь пострадавшим во время мирных акций.

Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим
Фото: Сергей Малютин

— У меня вчера был день рождения и единственно верный способ, который можно было придумать чтобы достойно провести этот день — это помочь как-то особенно пострадавшим ребятам во время протестов и тем, кто поступил правильно, но потерял работу, — рассказывает Елена. — Используя лишь свои волосы, я нарисовала картину БЧБ-флаг. Всем, кто задонатит на помощь ребятам — дарю картину-флаг. Тому, кто задонатит максимальную сумму — я дарю большую основную картину.

В своем Facebook Елена указала пару примеров, куда можно перевести деньги. Например, в «Имена» или в «Сбор средств для поддержки жертв насильственных репрессий в Беларуси». Однако в разговоре с 42.TUT.BY девушка добавила, что подойдут, в принципе, «любые донаты, связанные с помощью людям, нуждающимся в помощи из-за политической ситуации».

Вот как выглядел процесс написания картины:

Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим
Фото: Сергей Малютин
Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим
Фото: Сергей Малютин
Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим
Фото: Сергей Малютин

Мы ранее писали про мобильное приложение Artyline, помогающее превращать карандашные скетчи в макеты, которое было предсталено на Product Hunt. Говоря профессиональным языком, приложение Artyline предназначено для мгновенной конвертации нарисованных UX-скетчей в готовые дизайн-макеты. Звучит довольно сложно, но на деле это инструмент, который помогает превратить закорючки на бумаге в красивые макеты.

 
 
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Елена Малютина, СЕО стартапа Artyline, нарисовала своими волосами картину и готова подарить ее тем, кто пожертвует наибольшую сумму в помощь пострадавшим во время...
 
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