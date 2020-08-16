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Белоруска нарисовала волосами картину и передаст ее тому, кто пожертвует деньги пострадавшим
16.08.2020 14:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Елена Малютина, СЕО стартапа Artyline, нарисовала своими волосами картину и готова подарить ее тем, кто пожертвует наибольшую сумму в помощь пострадавшим во время мирных акций.
— У меня вчера был день рождения и единственно верный способ, который можно было придумать чтобы достойно провести этот день — это помочь как-то особенно пострадавшим ребятам во время протестов и тем, кто поступил правильно, но потерял работу, — рассказывает Елена. — Используя лишь свои волосы, я нарисовала картину БЧБ-флаг. Всем, кто задонатит на помощь ребятам — дарю картину-флаг. Тому, кто задонатит максимальную сумму — я дарю большую основную картину.
В своем Facebook Елена указала пару примеров, куда можно перевести деньги. Например, в
Вот как выглядел процесс написания картины:
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Елена Малютина, СЕО стартапа Artyline, нарисовала своими волосами картину и готова подарить ее тем, кто пожертвует наибольшую сумму в помощь пострадавшим во время...
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