Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей — является акцией протеста . Попробовали подсчитать при помощи сервиса MapChecking , сколько примерно было человек на этих двух мероприятиях.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как мы писали ранее, для митинга в поддержку президента в Минск свезли людей со всей страны . Кто-то действительно поддерживает, а кто-то приехал под угрозой увольнения, потери места в общежитии, за финансовое поощрение. Перед собравшимися выступил сам президент . По оценкам МВД, количество участников митинга сторонников Лукашенко составило более 65 тысяч человек

Тем временем у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Причем люди продолжают приходить.

Мы ранее уже рассказывали , как можно примерно подсчитать количество людей в толпе на ограниченной площади. Для быстроты и удобства воспользуемся сайтом MapChecking : там можно очертить зону, и алгоритм вычислит примерную площадь и количество людей, которые могли там поместиться.

Итак, смотрим на фото с площади Независимости.

Видно, что наибольшая концентрация людей — у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.

Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть менее восьми тысяч.



Изображение: MapChecking

Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится чуть менее пятнадцати тысяч человек.



Изображение: MapChecking

Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.



Изображение: MapCheking

Теперь посмотрим на фото у стелы «Минск — город-герой».



Снимок был сделан примерно в 16.00−16.30 16 августа

Судя по кадрам с высоты , толпа довольно плотная, так что выставим в среднем два человека на квадратный метр. Так как люди не заходят на дорогу, то мы посмотрели данные для четырех отдельных участков.



Изображение: MapChecking



Изображение: MapChecking



Изображение: MapChecking



Изображение: MapChecking

Если все сложить, то получится более 220 тысяч. Однако отметим, что подобные расчеты не бывают точными — при съемке с высоты данные могут завышаться или наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.

Ни один метод не даст стопроцентной гарантии — всегда есть вероятность, что считавшие ошиблись. Поэтому статистики всегда оперируют приблизительными значениями.