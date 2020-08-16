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Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты

16.08.2020 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей — является акцией протеста. Попробовали подсчитать при помощи сервиса MapChecking, сколько примерно было человек на этих двух мероприятиях.

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как мы писали ранее, для митинга в поддержку президента в Минск свезли людей со всей страны. Кто-то действительно поддерживает, а кто-то приехал под угрозой увольнения, потери места в общежитии, за финансовое поощрение. Перед собравшимися выступил сам президент. По оценкам МВД, количество участников митинга сторонников Лукашенко составило более 65 тысяч человек

Тем временем у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Причем люди продолжают приходить.

Мы ранее уже рассказывали, как можно примерно подсчитать количество людей в толпе на ограниченной площади. Для быстроты и удобства воспользуемся сайтом MapChecking: там можно очертить зону, и алгоритм вычислит примерную площадь и количество людей, которые могли там поместиться.

Итак, смотрим на фото с площади Независимости.

Видно, что наибольшая концентрация людей — у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.

Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть менее восьми тысяч.

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking

Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится чуть менее пятнадцати тысяч человек.

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking

Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapCheking

Теперь посмотрим на фото у стелы «Минск — город-герой».

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Снимок был сделан примерно в 16.00−16.30 16 августа

Судя по кадрам с высоты, толпа довольно плотная, так что выставим в среднем два человека на квадратный метр. Так как люди не заходят на дорогу, то мы посмотрели данные для четырех отдельных участков.

Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking
Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking
Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking
Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
Изображение: MapChecking

Если все сложить, то получится более 220 тысяч. Однако отметим, что подобные расчеты не бывают точными — при съемке с высоты данные могут завышаться или наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.

Ни один метод не даст стопроцентной гарантии — всегда есть вероятность, что считавшие ошиблись. Поэтому статистики всегда оперируют приблизительными значениями.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой»...
 
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