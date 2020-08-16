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Сколько человек пришло на митинг за Лукашенко и акцию у стелы: считаем по фото с высоты
16.08.2020 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня в Минске проходят сразу два митинга. Один —
Как мы писали ранее, для митинга в поддержку президента в Минск
Тем временем у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Причем люди продолжают приходить.
Мы ранее уже
Итак, смотрим на фото с площади Независимости.
Видно, что наибольшая концентрация людей — у трибуны, при этом площадка рядом с памятником Ленина пуста.
Если прикинуть, что были заняты все площадки, кроме непосредственно перед Домом правительства, но толпа была неплотной, человек на квадратный метр, то получится чуть менее восьми тысяч.
Если выставить плотность в два человека на метр квадратный, то получится чуть менее пятнадцати тысяч человек.
Однако признаем, что фото было сделано до начала речи Александра Лукашенко. Поэтому выставим максимальную плотность — 4,3 человека на метр квадратный. Получится около 31 тысячи человек.
Теперь посмотрим на фото у стелы «Минск — город-герой».
Судя по
Если все сложить, то получится более 220 тысяч. Однако отметим, что подобные расчеты не бывают точными — при съемке с высоты данные могут завышаться или наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.
Ни один метод не даст стопроцентной гарантии — всегда есть вероятность, что считавшие ошиблись. Поэтому статистики всегда оперируют приблизительными значениями.
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Сегодня в Минске проходят сразу два митинга. Один — на площади Независимости — был в поддержку Александра Лукашенко. А другой — у стелы «Минск — город-герой»...
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