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"Белтелеком" объяснил, почему пропадал интернет утром в понедельник

17.08.2020 16:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. "Белтелеком" объяснил исчезновение интернета утром в понедельник техническим сбоем, соответствующее заявление появилось на сайте предприятия.

© Sputnik / Максим Богодвид
Предприниматели рассказали о потерях из-за отключенного интернета

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11:30 до 11:40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Белтелекома".

Утром в понедельник случился глобальный сбой сети по всей Беларуси. Пользователи из разных регионов страны жаловались на отсутствие доступа в сеть. Причем, были проблемы и с мобильным интернетом разных операторов связи. Некоторые белорусы даже предполагали, что повторится ситуация недельной давности, когда после выборов президента интернет в республике пропал на три дня.

Тогда "Белтелеком" объяснил отключение сети поломкой и сбоями оборудования, которое не выдержало кибератаки, производившейся из-за границы. В качестве компенсации клиентам сделали перерасчет стоимости услуг за три дня.

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Теги: Минск
 
 
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Глобальный сбой сети случился по всей Беларуси, однако в этот раз отключение интернета было кратковременным.
 
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