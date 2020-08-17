"Белтелеком" объяснил, почему пропадал интернет утром в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. "Белтелеком" объяснил исчезновение интернета утром в понедельник техническим сбоем, соответствующее заявление появилось на сайте предприятия.

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11:30 до 11:40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Белтелекома".

Утром в понедельник случился глобальный сбой сети по всей Беларуси. Пользователи из разных регионов страны жаловались на отсутствие доступа в сеть. Причем, были проблемы и с мобильным интернетом разных операторов связи. Некоторые белорусы даже предполагали, что повторится ситуация недельной давности, когда после выборов президента интернет в республике пропал на три дня.

Тогда "Белтелеком" объяснил отключение сети поломкой и сбоями оборудования, которое не выдержало кибератаки, производившейся из-за границы. В качестве компенсации клиентам сделали перерасчет стоимости услуг за три дня.

Читайте также:

Минсвязи рекомендует операторам снизить абонплату из-за проблем с интернетом

из-за проблем с интернетом Интернет-молчание. Отключить интернет извне практически невозможно