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"Белтелеком" объяснил, почему пропадал интернет утром в понедельник
17.08.2020 16:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. "Белтелеком" объяснил исчезновение интернета утром в понедельник техническим сбоем, соответствующее заявление появилось на сайте предприятия.
© Sputnik / Максим Богодвид
"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11:30 до 11:40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - говорится в сообщении "Белтелекома".
Утром в понедельник случился глобальный сбой сети по всей Беларуси. Пользователи из разных регионов страны
Тогда "Белтелеком" объяснил отключение сети поломкой и сбоями оборудования, которое не выдержало кибератаки, производившейся из-за границы. В качестве компенсации клиентам
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Глобальный сбой сети случился по всей Беларуси, однако в этот раз отключение интернета было кратковременным.
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