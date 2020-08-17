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Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске

17.08.2020 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений вышли на мирную акцию к Президиуму НАН РБ. Об этом сообщили сами участники.

Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Вадим Сугак

Как рассказала сотрудница Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Алена Ляшкевич, работники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений в 12.00 17 августа вышли к Президиуму академии с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Они требуют остановить насилие и поддерживают национальную забастовку.

Вот как это выглядело.

Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина
Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина
Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Александра Володина
Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
Фото: Вадим Сугак

Отметим, что 2434 ученых Республики Беларусь подписали обращение представителей научной общественности страны, где требуется немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

 
 
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Сотрудники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений вышли на мирную акцию к Президиуму НАН РБ. Об этом сообщили сами участники.
 
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