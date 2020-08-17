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Сотрудники Академии наук вышли на мирную акцию в Минске
17.08.2020 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сотрудники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений вышли на мирную акцию к Президиуму НАН РБ. Об этом сообщили сами участники.
Как рассказала сотрудница Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Алена Ляшкевич, работники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений в 12.00 17 августа вышли к Президиуму академии с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Они требуют остановить насилие и поддерживают национальную забастовку.
Вот как это выглядело.
Отметим, что 2434 ученых Республики Беларусь подписали
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Сотрудники Академии наук и других исследовательских и образовательных учреждений вышли на мирную акцию к Президиуму НАН РБ. Об этом сообщили сами участники.
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