Россия возобновит работу единственного в мире морского космодрома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Российские власти возобновят работу единственного в мире плавучего космодрома "Морской старт", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2020".

Согласно предварительным расчетам на восстановление "Морского старта" потребуется порядка 35 миллиардов рублей. По словам Борисова, проект выйдет на прибыль при проведении не менее пяти пусков в год.

Предполагается, что в комплексе будет задействована ракета-носитель "Союз-5". Сейчас специалисты изучают возможность ее использования в проекте.

"Морской старт" основан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос") контракта о приобретении имущественного комплекса проекта "Морской старт".

В марте 2020 года комплекс был перевезен из США в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев заявил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время было объявлено, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование восстановления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.

"Морской старт" основан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Космодром состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа функционировала до 2014 года – с платформы, базировавшейся у берегов США, осуществили 32 пуска ракеты "Зенит".