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Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

01.09.2020 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Все сотрудники минского офиса «Яндекс», где ранее прошли обыски, работают удаленно, часть покинула город. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

— В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города, — рассказали 42.TUT.BY.

Издание The Bell написало во вторник утром со ссылкой на двух собеседников, «знакомых с ситуацией в белорусском офисе», что часть сотрудников на прошлой неделе компания вывезла в Россию — но пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, отправили из Минска «на дачи», объяснил другой собеседник The Bell. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.

Напомним, что 13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске прошли обыски. Позже «Яндекс» сообщил, что это были представители ГУБОПиК Республики Беларусь. «Несколько сотрудников „Яндекса“ находились в это время в офисах, — отметила пресс-служба. — В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. В протоколе обыска полная информация о его обосновании не представлена. По окончании обыска сотрудники „Яндекса“ не задерживались».

Пресс-служба МВД пока не назвала официальную причину, однако двое источников The Bell утверждают, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать это им не удалось, говорят оба.

Не так давно гендиректор владельца сервиса — компании Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes, что после новостей об обысках в офисах «Яндекса» компания решила «незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Все сотрудники минского офиса «Яндекс», где ранее прошли обыски, работают удаленно, часть покинула город. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.
 
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