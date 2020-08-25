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Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город
01.09.2020 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Все сотрудники минского офиса «Яндекс», где ранее
— В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города, — рассказали 42.TUT.BY.
Издание The Bell
Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, отправили из Минска «на дачи», объяснил другой собеседник The Bell. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.
Напомним, что 13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске
Пресс-служба МВД пока не назвала официальную причину, однако двое источников The Bell
Не так давно гендиректор владельца сервиса — компании Rakuten Viber Джамел Агауа
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Все сотрудники минского офиса «Яндекс», где ранее прошли обыски, работают удаленно, часть покинула город. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.
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