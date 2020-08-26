Старший вице-президент EPAM ушел в бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету

Источник материала: IT.Tut.by

Старший вице-президент в EPAM Максим Богрецов рассказал в Facebook , почему и для чего присоединился к Координационному совету. Приводим его сообщение полностью.



Фото: личный архив Максима Богрецова / Facebook

— Привет, друзья, коллеги и единомышленники! Я Максим Богрецов, проработавший больше 23 лет в компании EPAM Systems от разработчика до SVP. По жизни человек непубличный, но поскольку много людей спрашивают про мой бессрочный отпуск, отвечу на вопросы, что происходит и какой план.

Близкие друзья знают, что, хотя я много лет прожил за пределами Беларуси, у меня исключительно гражданство РБ. Мне повезло стать частью прекрасной команды профессионалов, в которой очень много белорусов. И еще для меня персонально всегда было очень важно то, что, занимаясь любимым делом — созданием сложных программных продуктов, — одновременно получается продвигать мою страну, помогать молодым специалистам и наблюдать, как поток привлеченных инвестиций меняет облик моего родного города.

Я, как и все, испытал уникальное чувство гордости за то, что я белорус, в день выборов, который показал небывалый уровень активности, сплоченности и веры в открытое гражданское общество. Быстро добавилось чувство стыда: когда власть применяет беспрецедентный террор по отношению к собственному народу, невиданный здесь со времен Второй мировой войны, оставаться в стороне на безопасном расстоянии — это неправильно.

Мы все прагматики, и большинство моих единомышленников всю свою жизнь занимались чем-то очень конкретным и полезным для всех: бизнесом, образованием, работали на промышленных предприятиях и т.д.

Я даже неделю после 9 августа попытался что-то делать по работе, но реально вместо того, чтобы что-то производить, без конца объяснял клиентам план компенсации потерянного производства в Беларуси или выслушивал, как они требуют все критические или не очень функции вынести за пределы страны.

Помучившись пару дней, я понял, что эффективнее и честнее уйти в отпуск на неопределенное время, и в Минске помочь чем могу построить общество, где правда, факты и ответственность государственных органов перед собственным народом не пустые слова. Это, кстати, можно очень элегантно сделать с помощью современных цифровых технологий. Эти же технологии показали, что мухлевать, обманывать, нарушать закон и прятаться за государственные чины в современном мире очень сложно: все на виду.

Я не вижу людей, готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжать содержать власти и силовиков, которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни.

Как уважаемые коллеги из Координационного совета неоднократно поясняли, мы не орган управления, не ставим задачу захвата власти. Просто пытаемся донести до разных участников этого конфликта (прежде всего властей), что старые методы не работают: продолжение насилия — это тупик, сталкивать жителей Беларуси лбами между собой или с соседями не нужно и т.д. Повторяться, как двигаться дальше, не буду — все обращения содержат одни и те же требования от коллективов рабочих до руководителей предприятий ИТ.

Ну и, конечно, мы все ждем не дождемся, когда можно будет жить нормально и заниматься нашим делом. Есть много практических идей, как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике и т.д. Энергии много.

Напомним, создание координационного совета было инициировано Светланой Тихановской. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт.

Кроме того, в совет вошли уволенный накануне директор Купаловского театра Павел Латушко, представитель стачсовета Минского тракторного завода Сергей Дылевский и Михаил Румянцев — директор инвестиционной компании Founders.ai, предприниматель из списка Forbes.

20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Дело Координационного совета ведет Следственный комитет. В СК для дачи показаний уже вызывались, экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Сегодня, 27 августа, туда должна пойти и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова.