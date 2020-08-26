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«По требованию госорганов». Операторы предупредили о проблемах с интернетом в Минске

01.09.2020 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

А1 предупредил, что по распоряжению государственных органов пропускная способность мобильного интернета в Минске будет снижена. Сообщение об этом 42.TUT.BY предоставили в компании. О возможных проблемах с доступом в Сеть также заявили в МТС и life:).

«По требованию госорганов». Операторы предупредили о проблемах с интернетом в Минске
Фото: burst.shopify.com

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 на территории Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Результатом исполнения данного требования станет существенное ухудшение качества сервиса передачи данных или временная недоступность услуги», — сообщается в социальных сетях компании.

«По состоянию на 21.50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. При этом в связи с действиями уполномоченных государственных органов и по независящим от компании причинам 26 августа в период с 20.50 до 21.00 был затруднен доступ в интернет по фиксированной связи А1», — добавили в А1.

«Уважаемые абоненты! В рамках мероприятий, которые проводили уполномоченные государственные органы по обеспечению национальной безопасности, сегодня после 20.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации», — рассказали в пресс-службе МТС.

«Вечером 26 августа наши абоненты в Минске не могли пользоваться мобильным интернетом в течение короткого времени. Причиной стали мероприятия, проводимые государственными органами. Мы сожалеем о случившемся. Сейчас доступ восстановлен», — прокомментировали в life:).

 
Теги: Минск
 
 
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А1 предупредил, что по распоряжению государственных органов пропускная способность мобильного интернета в Минске будет снижена. Сообщение об этом 42.TUT.BY...
 
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