«По распоряжению госорганов». В Минске были проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: IT.Tut.by

Днем 30 августа в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. Об этом 42.TUT.BY сообщили уже несколько человек.



Изображение: Chris Oakley / flickr.com

По словам некоторых абонентов, затруднения с доступом в Сеть начались около 14.30, по словам других — в районе 15.00. Это касается всех трех операторов — А1, МТС и life:). Проблемы примерно такие же, как наблюдались ранее — многие сайты открываются с запозданием (приходится ждать по несколько минут) либо не открываются вовсе. Держать связь в мессенджерах получается не у всех.

Мы проверили — как минимум в центре Минска, недалеко от цирка, затруднения с доступом в Сеть через мобильный интернет на момент публикации материала есть. Тот же Telegram работает с перебоями. Но, по нашим впечатлениям, у А1 проблем меньше. С фиксированной и голосовой связью все в порядке.

Вот как ситуацию прокомментировали в А1:

— В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

«По состоянию на 18.00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», — заявили в А1.

Комментарий пресс-службы МТС:

— В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.

Что говорят в life:):

— К сожалению, около 15.00 30 августа в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. Мы сообщим о восстановлении корректного доступа к сервису.

В life:) также подтвердили восстановление услуги передачи данных в полном объеме.

Похожая ситуация наблюдалась неделю назад, 23 августа. Мобильный интернет в Минске был недоступен несколько часов.