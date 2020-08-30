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Мобильные операторы назвали причину отключения интернета
30.08.2020 17:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в белорусской столице была снижена по распоряжению уполномоченных государственных органов, сообщает пресс-служба оператора А1.
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Как пояснили представители А1, трафик уменьшили по распоряжению властей. Выполнения поставленных перед абонентом требований и привело к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
В МТС уточнили, что сделано это для обеспечения национальной безопасности.
Напомним, что сразу после президентских выборов - 9 августа - в Беларуси произошли массовые сбои в работе интернета. Лишь 12 августа министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам
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Доступ в виртуальную сеть ограничили по распоряжению госорганов, так как власти проводят мероприятия по обеспечению национальной безопасности.
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