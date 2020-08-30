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Мобильные операторы назвали причину отключения интернета

30.08.2020 17:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Пропускная способность мобильного интернета в белорусской столице была снижена по распоряжению уполномоченных государственных органов, сообщает пресс-служба оператора А1.

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Мобильный интернет работает с перебоями в Минске

В воскресенье после 15:00 в Минске начались проблемы с доступом в интернет, с трудностями столкнулись абоненты всех трех мобильных операторов.

Как пояснили представители А1, трафик уменьшили по распоряжению властей. Выполнения поставленных перед абонентом требований и привело к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

В МТС уточнили, что сделано это для обеспечения национальной безопасности.

Напомним, что сразу после президентских выборов - 9 августа - в Беларуси произошли массовые сбои в работе интернета. Лишь 12 августа министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.

 
Теги: Минск
 
 
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Доступ в виртуальную сеть ограничили по распоряжению госорганов, так как власти проводят мероприятия по обеспечению национальной безопасности.
 
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