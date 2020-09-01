В Беларуси запущена онлайн-платформа против травли среди детей

Источник материала: IT.Tut.by

1 сентября в Беларуси была запущена онлайн-платформа «Нулевое сентября» 0september.by . Цель платформы — объединить специалистов по работе с детьми, родителей, СМИ, компании, лидеров мнений, чтобы предотвратить возникновение буллинга (травли) среди детей. Инициаторами платформы выступила группа интеллектуальных волонтеров. Идею проекта поддержал Республиканский центр психологической помощи БГПУ имени Максима Танка.





Буллинг — вид психологического или физического насилия, когда происходит систематическое преследование одного или нескольких детей группой. Например, группа детей постоянно обзывает, дразнит, высмеивает, обижает одного и того же ребенка; кого-то постоянно игнорируют, не слышат, отказываются стоять рядом и тому подобное Сегодня при травле все чаще используются интернет-технологии: смартфоны и приложения, мессенджеры и социальные сети — и буллинг превращается в кибербуллинг.

Согласно Национальному исследованию по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь, проведенному в 2018 году рядом государственных учреждений страны под эгидой ЮНИСЕФ, в белорусских школах широко распространена травля детьми друг друга. Так, каждый второй ребенок, обучающийся в учреждениях общего среднего образования, и два из пяти учащихся в учреждениях профессионально-технического образования подверглись насилию в школьном окружении. При этом о травле со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8−11 классов интернатных учреждений; 60,1% — 5−7 классов учреждений общего среднего образования и 82,1% учащихся 5−7 классов интернатных учреждений. По данным исследования Microsoft , в мире с кибербуллингом сталкиваются 65% взрослых и подростков.

«Самое эффективное средство против травли среди детей — распространение идеи об ее недопустимости. Если дети будут понимать, что травля может сломать жизнь другому ребенку, вызвать депрессию или стать причиной нежелания жить, а родители будут знать, как реагировать на поведение ребенка, если он стал участником буллинга, то наши шансы остановить буллинг среди детей существенно увеличиваются.

Мы создали онлайн-платформу „Нулевое сентября“, чтобы остановить буллинг. Что делать, с кем посоветоваться, как себя вести, как остановить травлю — здесь ответ найдет каждый», — отметила Ольга Шаратута, инициатор онлайн-платформы «Нулевое сентября».

Платформа «Нулевое сентября» аккумулирует следующую информацию:

Ребенку: инструкция — что такое травля, как действовать, если его буллят либо если он является свидетелем травли, либо сам выступает в роли агрессора (буллера); к кому обратиться за помощью. Инструкцией можно воспользоваться самостоятельно и поделиться с друзьями. В планах платформы — создание YouTube- и telegram-контента для детей от специалистов по работе с детьми, содержащего информацию о том, как защитить себя и своих друзей от буллинга.

— что такое травля, как действовать, если его буллят либо если он является свидетелем травли, либо сам выступает в роли агрессора (буллера); к кому обратиться за помощью. Инструкцией можно воспользоваться самостоятельно и поделиться с друзьями. В планах платформы — создание YouTube- и telegram-контента для детей от специалистов по работе с детьми, содержащего информацию о том, как защитить себя и своих друзей от буллинга. Родителю: памятка по отличию буллинга от конфликта; а также инструкция «Что делать, если ваш ребенок — участник травли». В планах платформы — создание YouTube- и telegram-контента для родителей от специалистов по работе с детьми с ответами на вопросы, как решать проблему буллинга среди детей вместе.

«Что делать, если ваш ребенок — участник травли». В планах платформы — создание YouTube- и для родителей от специалистов по работе с детьми с ответами на вопросы, как решать проблему буллинга среди детей вместе. Специалисту, работающему с детьми: telegram-канал для формирования сообщества, заинтересованного обмениваться знаниями и опытом по работе над проблемой травли среди детей. В ближайших планах платформы — сформировать анонс вебинаров, прямых эфиров и онлайн-лекций от отечественных и зарубежных специалистов в области детского буллинга.

«Буллинг — это явление, с которым каждый ребенок хотя бы раз сталкивался в школе. Насилие в школьной среде — одна из наиболее острых социальных проблем среди молодежи во всем мире и в нашей стране. На это указывает и статистика обращений в Республиканский центр психологической помощи: каждое четвертое обращение в центр связано с проблемами участников образовательного процесса, — прокомментировала Татьяна Колас, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи БГПУ имени Максима Танка. — Долгое время травля считалась неизбежным, но неопасным злом в детских коллективах, но сегодня психологи уверены, что опыт травли вовсе не безобиден и может иметь серьезные последствия. Справиться с травлей в одиночку практически невозможно, а потому очень важно, чтобы ребенок, который стал жертвой или свидетелем буллинга, рассказал об этом родителю, учителю или школьному психологу. Защитить детей от насилия — задача взрослых, и наше главное оружие в борьбе с буллингом — это чуткость, информированность, способность увидеть проблему и вовремя прийти на помощь»

Со временем сайт онлайн-платформы будет наполняться контактами специалистов и учреждений, которые профессионально работают над предотвращением травли и оказывают помощь детям и их родителям. Инициаторы «Нулевого сентября» продолжают собирать единомышленников, чтобы вместе предотвращать травлю среди детей. И готовы рассмотреть любые предложения по сотрудничеству от коммерческих и некоммерческих организаций, от единомышленников и волонтеров. Адрес для связи: 0september.by@gmail.com.