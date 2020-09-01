Сотрудник правоохранительных органов требует показать смартфон. Что говорит закон

Источник материала: IT.Tut.by

В последние недели в Сети все чаще появляются сообщения, что сотрудники правоохранительных органов требуют у остановленных для проверки или задержанных людей показать содержимое их телефонов. Мы спросили у юриста, законно ли это требование.



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В законодательстве не прописана обязанность предоставлять пароль от мобильного телефона

Комментарий нам дала адвокат Татьяна Игоревна Савицкая. Она пояснила, что по закону каждый гражданин обязан подчиняться законным требованиям правоохранительных органов. В случае неподчинения, его могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

— Вместе с тем, в законодательстве Беларуси не прописана обязанность гражданина предоставлять сотрудникам органов внутренних дел пароль от своего мобильного телефона или его содержимое. Более того, такое требование идет вразрез с гарантированным ст. 28 Конституции правом каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на честь и достоинство, — отмечает Татьяна.

Конституция — основной закон нашей страны, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования общественных отношений. Это значит, что законы, декреты, указы и иные акты государственных органов (должностных лиц) принимаются (издаются) на основе и в соответствии с конституцией Беларуси.

Сотрудники органов внутренних дел обязаны действовать в рамках правового поля и при исполнении своих обязанностей соблюдать права и законные интересы граждан.

Милиционер вправе потребовать паспорт, но не мобильный телефон

В соответствии с законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17.07.2007 года № 263-З сотрудники органов внутренних дел наделены правом проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в порядке, установленным законом, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств, изымать документы, предметы и вещи, которые могут являться вещественными доказательствами.

— Таким образом, сотрудник милиции при подозрении лица в совершении преступления или административного правонарушения вправе потребовать от него паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, но не мобильный телефон, — добавляет адвокат.

При административном задержании или задержании по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления проведение личного обыска является правомерным.

— В таком случае мобильный телефон и другие вещи, находящиеся при задержанном, желательно выдать добровольно, и требовать, чтобы в протоколе личного обыска было обязательно отражено, что гражданин добровольно выдал сотруднику органов внутренних дел имеющиеся при нем предметы. При этом речь идет о выдаче вещей, предметов — например, мобильного телефона — но не о прямой обязанности называть пароль от мобильного телефона.

Гражданин сам решает, предоставлять ли данные для пользования телефоном

Сотрудники милиции обязаны соблюдать требования норм действующего законодательства, в частности норм административно-процессуального и уголовно-процессуального законодательства. Обязательно должны составляться протоколы задержания, личного обыска, выемки, осмотра.

Человек, в отношении которого производятся соответствующие действия, должен быть ознакомлен под роспись с протоколом, и иметь возможность внести в него свои замечания.

— Это значит, что сотрудник органов внутренних дел не может без составления протокола осмотра по своему желанию изъять мобильный телефон у гражданина, посмотреть его содержимое и вернуть обратно, если в телефоне не обнаружится ничего значимого для дела. Такое действие нельзя признать правомерным, — объясняет Татьяна.

Кроме того, ст. 27 Конституции Республики Беларусь гарантирует, что никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

— Таким образом, если от сотрудника милиции поступило требование или просьба о разблокировке мобильного телефона, в силу гарантированного Конституцией права каждого на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений и права каждого не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и близких родственников, у гражданина возникает право, а не обязанность выполнять данное требование сотрудника органов внутренних дел.

Это значит, что гражданин сам будет решать, предоставлять сотруднику правоохранительных органов данные для пользования своим мобильным телефоном, или нет. При этом отказ от выполнения требования о разблокировке своего мобильного телефона не может влечь за собой административную ответственность за неповиновение (ст. 23.4 КоАП РБ).