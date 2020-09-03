iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Смартфон iPhone 11 стал самым продаваемым мобильным телефоном в мире в первом полугодии 2020-го, свидетельствуют данные аналитической компании Omdia.

Корпорации Apple удалось продать за полгода 37,7 миллиона устройств, что является рекордом. Успеху модели не помешала высокая цена – в США базовая версия iPhone 11 продается за 700 долларов, версия Pro – за тысячу.

На втором месте по популярности оказался смартфон Samsung Galaxy A51 (11,4 миллиона штук), за ним следуют модели от китайской компании Xiaomi – Redmi Note 8 (11 миллионов) и Redmi Note 8 Pro (10,2 миллиона). Пятерку лидеров замыкает iPhone SE, вышедший в апреле.

В топ-10 по мировым продажам вошли устройства от Xiaomi и Apple. При этом китайской корпорации Huawei уже второй год не удается наращивать продажи из-за санкций – продукция этого производителя лишена поддержки сервисов Google.