NVIDIA показала мощнейшие игровые видеокарты. Сколько они стоят

Источник материала: IT.Tut.by

NVIDIA представила новые игровые видеокарты серии GeForce RTX 30. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Показали старшие модели серии — GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Они базируются на GPU поколения Ampere и выполнены по 8-нм техпроцессу.

RTX 3090 может похвастаться 24 ГБ памяти типа GDDR6X с тактовой частотой в 19,5 ГГц. Шина — 384 бита, общая пропускная способность — 396 Гбайт/с. В компании заявляют, что пиковая производительность новинки равняется 36 Тфлопсам. При работе с технологией трассировки лучший показатель улучшается до 69 Тфлопс. 3DNews пишет, что производительность в операциях с использованием тензорных ядер достигает 285 Тфлопс (Tensor-TFLOPS).

В NVIDIA также заявляют, что RTX 3090 потянет игры в разрешении 8K, причем при 60 кадрах в секунду. А еще говорят, что в сравнении с Titan RTX производительность при разрешении 4K увеличилась на 50%.

RTX 3080 — еще одна флагманская модель, которая в продуктовой линейке стоит на одну ступень ниже. У нее 10 ГБ памяти GDDR6X, 320-битная шина и пропускная способность в 760 Гбайт/с. Производительность карточки при обычном рендеринге составляет 30 Тфлопс. Производитель заявляет, что в целом RTX 3070 в два раза мощнее RTX 2080.

Еще одна видеокарта — RTX 3070 — самая маломощная в представленной линейке. Впрочем, прогресс в сравнении с аналогичной моделью прошлого поколения очевиден, и с учетом цены модель конкурентоспособна. У нее 8 ГБ собственной памяти типа GDDR6 и производительность на уровне 20 Тфлопс. Компания утверждает, что RTX 3070 быстрее прошлого флагмана — RTX 2080 Ti.

RTX 3080 станет доступна для покупки 17 сентября по цене в 699 долларов, RTX 3070 получится приобрести в октябре за 499 долларов. Самая продвинутая RTX 3090 появится 24 сентября по цене 1499 долларов.

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