В Бразилии девять человек погибли в давке на дискотеке

Источник материала: Tut.by

Девять человек погибли и семеро пострадали в воскресенье в результате давки на подпольной дискотеке в фавеле Параизополис в Сан-Пауло. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы.



Фото: Reuters

Инцидент произошел после того, как двое неизвестных на мотоцикле обстреляли полицейских, проводивших операцию в этом неблагополучном районе, а затем попытались скрыться от преследования в толпе, насчитывавшей, по оценкам стражей правопорядка, около 5 тыс. человек. «Перестрелка спровоцировала панику, люди падали на лестнице, а другие бежали прямо по ним», — сообщили в полиции.

По информации портала, очевидцы утверждают, что сотрудники правоохранительных органов изначально вели себя агрессивно, применяли огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Вместе с тем, в полицейском отчете говорится, что на телах жертв не обнаружено следов огнестрельных ранений, сообщает портал.

Соболезнования в связи с трагедией выразил мэр Сан-Паулу Жоау Дориа. «Я дал указание главе Управления общественной безопасности, генералу Кампусу провести тщательное расследование всех фактов, выяснить обстоятельства произошедшего и определить ответственных в этом печальном инциденте», — написал политик в Twitter .

Фавелы — городские трущобы, которые характеризуются относительно низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным. Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 209,4 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. Как показали результаты одного из них, 60% жителей Бразилии опасаются выходить из дома в вечернее время.