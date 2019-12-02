|
В Пуховичском районе горел частный дом: погибла молодая мама и ее шурин, двое детей пострадали
Источник материала: Tut.by
Днем 1 декабря в деревне Блонь (Пуховичский район) погибла женщина и мужчина, а двое детей попали в больницу с ожогами. Об этом
Звонок о пожаре поступил из деревни Блонь в 15.35. В результате происшествия погибла 34-летняя хозяйка дома, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, а также 33-летний мужчина, который приходился женщине братом мужа.
Кроме того, ожоги получили две дочери хозяйки. Это школьницы возрастом 11 и 13 лет, девочки в больнице. Специалисты сейчас выясняют причину пожара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожоги получили две дочери хозяйки. Это школьницы возрастом 11 и 13 лет, девочки в больнице. Специалисты сейчас выясняют причину пожара.
|
Архив (ЧП)
Свежие газеты