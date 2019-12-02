﻿ За выходные на Гомельщине на железной дороге погибли два человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За выходные на Гомельщине на железной дороге погибли два человека

02.12.2019 12:02 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За минувшие выходные на железной дороге Гомельской области погибли два человека, сообщили в МВД.


30 ноября в 18.15 под дизель-поезд Калинковичи — Жлобин на станции Останковичи попала жительница Светлогорска. По предварительным данным, женщина пересекала пути по пешеходному переходу перед приближающимся составом. Пострадавшая от полученных травм умерла по дороге в больницу

1 декабря около десяти вечера произошла еще одна трагедия. Поезд отправлялся со станции Гомель в локомотивное депо, на путях лежал 51-летний мужчина. Он погиб.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев, в результате которых погибли 67 человек и 31 травмированы.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев, в результате которых погибли 67 человек и 31 травмированы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пуховичском районе горел частный дом: погибла молодая мама и ее шурин, двое детей пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (ЧП)

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика