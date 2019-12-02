Новые жертвы зимней рыбалки. В Витебской области утонули двое мужчин

Источник материала: Tut.by

В Витебской области появились первые жертвы зимней рыбалки. Один мужчина не вернулся с улова в Городокском районе, второй — в Россонском. Об этом TUT.BY сообщили в областной организации ОСВОД.





— Никаких средств спасения рыбаки не имели. Хотя бы взяли какой-то жилет или обыкновенные спасалки, с которыми можно добраться до берега. На сегодняшний день подписано распоряжение облисполкома о запрете выхода на лед на водоемах региона, — сообщил СТВ Александр Мясоедов, председатель областной организации ОСВОД.

Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.