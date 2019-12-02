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Новые жертвы зимней рыбалки. В Витебской области утонули двое мужчин
Источник материала: Tut.by
В Витебской области появились первые жертвы зимней рыбалки. Один мужчина не вернулся с улова в Городокском районе, второй — в Россонском. Об этом TUT.BY сообщили в областной организации ОСВОД.
— Никаких средств спасения рыбаки не имели. Хотя бы взяли какой-то жилет или обыкновенные спасалки, с которыми можно добраться до берега. На сегодняшний день подписано распоряжение облисполкома о запрете выхода на лед на водоемах региона, —
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Никаких средств спасения рыбаки не имели.
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