В Могилеве выбросили из окна 9-месячного ребенка. Задержаны его родственники

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в больницу 2 декабря привезли 9-месячного ребенка — его выбросили из окна первого этажа. Родственники, которые находились в это время в квартире, были пьяны.



Фото: Следственный комитет

Младенца нашел под балконом прохожий — мужчина завернул его в куртку и вызвал скорую, сообщили в СК. А врачи уже вызывали милицию.

По предварительным данным, ребенок сам выпасть из окна не мог. В квартире в это время были его двоюродные дядя и бабушка, причем мужчина спал, а женщина была очень пьяна и не смогла объяснить, как младенец оказался на улице.

Отец грудничка был на работе, мать со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушли в магазин за алкоголем. До этого взрослые также пили спиртное.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Задержаны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын. Расследование уголовного дела продолжается.

Ребенка обследовали в больнице. Он в реанимации, ему оказана вся необходимая помощь. Состояние малыша медики оценивают как тяжелое, но стабильное, угроз для жизни нет.