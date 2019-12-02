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В Пинске задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы
03.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По данному факту возбуждено уголовное дело. С учетом полученной информации, по подозрению в совершении преступления задержан бывший супруг женщины.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. Он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается следственным управлением УСК по Брестской области.
По информации
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