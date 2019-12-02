В Пинске задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы

Источник материала: Полесская правда



Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Пинска. Вечером 22 ноября текущего года в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. С учетом полученной информации, по подозрению в совершении преступления задержан бывший супруг женщины.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. Он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается следственным управлением УСК по Брестской области.