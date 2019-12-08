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В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

09.12.2019 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

08.12.2019 года в 07-53 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 8-квартирного жилого дома в аг. Малое Городище.

В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова в подъезде дома было плотное задымление. В кухне квартиры, в которой произошел пожар, звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший хозяин, 1973 года рождения.

В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

Работниками МЧС с первого и второго этажей эвакуировано 4 человека (в том числе двое детей, 2014 и 2015 гг.р., не пострадали).

В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожены кровать, матрац, постельные принадлежности, повреждены внутренняя отделка и имущество в кухне и коридоре горевшей квартиры.

В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  08.12.2019 года в 07-53 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 8-квартирного жилого дома в аг. Малое Городище. К моменту прибытия...
 
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