В Ляховичском районе на пожаре погиб мужчина. Эвакуировано четверо соседей

Источник материала: Виртуальный Брест

08.12.2019 года в 07-53 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 8-квартирного жилого дома в аг. Малое Городище.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова в подъезде дома было плотное задымление. В кухне квартиры, в которой произошел пожар , звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший хозяин, 1973 года рождения.

Работниками МЧС с первого и второго этажей эвакуировано 4 человека (в том числе двое детей, 2014 и 2015 гг.р., не пострадали).

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожены кровать, матрац, постельные принадлежности, повреждены внутренняя отделка и имущество в кухне и коридоре горевшей квартиры.





Причина пожара устанавливается.